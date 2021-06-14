ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Tasfiye Duyurusu
14.06.2021 09:00
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Tasfiye Duyurusu )
Türkçe
Fon Tasfiye Duyurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Fon Birleşmesi Nedeniyle Tasfiye
Fon, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 06/05/2021 tarih ve E-12233903-325.08-6084 sayılı izni ile, Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş.'ye devredilerek, Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. Borçlanma Araçları Grup Emeklilik Yatırım Fonu bünyesinde birleştirilmiş olup, bu tarihten sonra Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Borçlanma Araçları Grup Emeklilik Yatırım Fonu sona ermiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942071
BIST
18:051.461
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 1.461
|
|Önceki Kapanış
|: 1.461
|
1.464
En Düşük
1.455
18:058,3857
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0085
|Açılış
|: 8,3850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3900
|
8,3938
En Düşük
8,3718
18:0510,1515
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0117
|Açılış
|: 10,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1500
|
10,1706
En Düşük
10,1363
18:05502,31
En Yüksek
|Değişim
|: -0,88%
|| -4,44
|Açılış
|: 502,31
|
|Önceki Kapanış
|: 506,76
|
506,82
En Düşük
501,77
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AYES
|20,76
|1.039.844
|% 9,96
|
|OYYAT
|22,54
|154.030.334
|% 9,95
|
|BERA
|27,02
|108.733.280
|% 9,93
|
|BOBET
|5,35
|449.133.468
|% 9,86
|
|EUKYO
|5,86
|3.063.626
|% 8,32
|
|CLEBI
|230,50
|130.037.867
|% -10,00
|
|TKURU
|157,70
|5.721.234
|% -9,99
|
|YESIL
|3,16
|18.694.924
|% -9,97
|
|RODRG
|17,00
|1.089.004
|% -7,81
|
|DIRIT
|5,10
|381.029
|% -7,27
|
|THYAO
|14,59
|1.574.580.854
|% 1,11
|
|GARAN
|8,46
|1.187.680.101
|% -0,24
|
|EKGYO
|2,22
|1.124.039.850
|% 2,78
|
|ASELS
|15,61
|613.418.642
|% -0,57
|
|TUPRS
|103,70
|590.572.676
|% 0,58
|
|EKGYO
|2,22
|1.124.039.850
|% 2,78
|
|YKBNK
|2,27
|525.246.545
|% -0,87
|
|ZRGYO
|1,63
|322.524.560
|% 0,62
|
|GARAN
|8,46
|1.187.680.101
|% -0,24
|
|THYAO
|14,59
|1.574.580.854
|% 1,11
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3731
|8,3857
|% -0,10
|
|Euro
|10,1286
|10,1515
|% -0,12
|
|Sterlin
|11,7914
|11,8505
|% -0,14
|
|Frank
|9,2878
|9,3438
|% -0,24
|
|Riyal
|2,2285
|2,2397
|% -0,13
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.861
|1.861
|-16,76
|
|Altın Gr.
|502
|502
|-4,44
|
|Cumhuriyet
|3.355
|3.406
|-13,00
|
|Tam
|3.339
|3.421
|-53,01
|
|Yarım
|1.614
|1.655
|-25,64
|
|Çeyrek
|809
|828
|-12,82
|
|Gümüş.Ons
|27,78
|27,80
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|7,51
|7,51
|-0,03
|
|B. Petrol
|73,09
|73,09
|0,40
|