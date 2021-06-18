ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Tasfiye Duyurusu
18.06.2021 06:43
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Tasfiye Duyurusu )
Türkçe
Fon Tasfiye Duyurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Fon Birleşmesi Nedeniyle Tasfiye Fon, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 06/05/2021 tarih ve E-12233903-325.08-6084 sayılı izni ile 18.06.2021 tarihi itibarıyla Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş.'ye devredilerek, Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. Değişken Grup Emeklilik Yatırım Fonu bünyesinde birleştirilmiş olup, bu tarihten sonra Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Dengeli Değişken Grup Emeklilik Yatırım Fonu sona ermiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942942
BIST
18:051.414
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 1.423
|
|Önceki Kapanış
|: 1.414
|
1.429
En Düşük
1.414
18:058,7266
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0073
|Açılış
|: 8,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5400
|
8,7266
En Düşük
8,7087
18:0510,3986
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0011
|Açılış
|: 10,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3400
|
10,4039
En Düşük
10,3780
18:05500,36
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 3,22
|Açılış
|: 500,57
|
|Önceki Kapanış
|: 497,14
|
501,08
En Düşük
497,13
BIST En Aktif Hisseler18:05
|IDGYO
|5,50
|1.530.184
|% 10,00
|
|ISBIR
|6.655,20
|2.172.932
|% 10,00
|
|RODRG
|18,70
|3.721.949
|% 10,00
|
|ISKUR
|352.110,00
|352.110
|% 10,00
|
|MERIT
|20,14
|2.706.277
|% 9,99
|
|BERA
|18,81
|28.269.342
|% -10,00
|
|BAGFS
|17,26
|340.212
|% -9,96
|
|UFUK
|13,07
|129.071
|% -9,68
|
|PENTA
|32,04
|71.447.545
|% -8,98
|
|DOKTA
|28,52
|348.279
|% -8,24
|
|THYAO
|14,66
|1.976.664.293
|% 2,37
|
|GARAN
|8,19
|1.401.550.987
|% -2,03
|
|EKGYO
|2,12
|964.805.918
|% -4,50
|
|BJKAS
|6,79
|709.595.848
|% 0,15
|
|BOBET
|5,61
|641.669.395
|% 3,12
|
|EKGYO
|2,12
|964.805.918
|% -4,50
|
|YKBNK
|2,17
|525.618.638
|% -2,69
|
|GARAN
|8,19
|1.401.550.987
|% -2,03
|
|THYAO
|14,66
|1.976.664.293
|% 2,37
|
|YESIL
|2,14
|283.618.089
|% -7,76
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7175
|8,7264
|% 0,08
|
|Euro
|10,3812
|10,3996
|% 0,02
|
|Sterlin
|12,0983
|12,1590
|% -0,06
|
|Frank
|9,4665
|9,5236
|% 0,05
|
|Riyal
|2,3182
|2,3298
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.783
|1.783
|9,92
|
|Altın Gr.
|500
|501
|3,44
|
|Cumhuriyet
|3.292
|3.341
|-93,00
|
|Tam
|3.277
|3.363
|-85,42
|
|Yarım
|1.584
|1.627
|-41,32
|
|Çeyrek
|794
|813
|-20,65
|
|Gümüş.Ons
|26,13
|26,16
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|7,35
|7,35
|0,08
|
|B. Petrol
|72,57
|72,57
|-0,53
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:56XU100
Endeks 1, 416 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 05 altında . İşlem hacmi 12, 858.00 milyon TL de
-
17:56YAPRK
Yüzde -5.00 oranında düşüşle 30.80 lira fiyatla işlem gören hissede 238, 111 adet işlem
-
17:55ISGSY
Yüzde -4.99 oranında düşüşle 9.14 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 542, 663 adet işlem
-
17:53EUKYO
Yüzde -6.29 oranında düşüşle 7.15 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 556, 810 adet işlem
-
17:52YESIL
Yüzde -7.76 oranında düşüşle 2.14 lira fiyatla işlem gören hissede 123, 925, 127 adet işlem