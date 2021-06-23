ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Tasfiye Duyurusu









ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Tasfiye Duyurusu )TürkçeFon Tasfiye DuyurusuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarFon Birleşmesi Nedeniyle TasfiyeFon, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 06/05/2021 tarih ve E-12233903-325.08-6084 sayılı izni ile 23.06.2021 tarihi itibarıyla Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş.'ye devredilerek, Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu bünyesinde birleştirilmiş olup, Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu sona ermiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943662BIST