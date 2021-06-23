ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Tasfiye Duyurusu
23.06.2021 06:00
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Tasfiye Duyurusu )
Türkçe
Fon Tasfiye Duyurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Fon Birleşmesi Nedeniyle Tasfiye
Fon, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 06/05/2021 tarih ve E-12233903-325.08-6084 sayılı izni ile 23.06.2021 tarihi itibarıyla Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş.'ye devredilerek, Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu bünyesinde birleştirilmiş olup, Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu sona ermiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943662
BIST
10:381.418
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 8,06
|Açılış
|: 1.415
|
|Önceki Kapanış
|: 1.410
|
1.420
En Düşük
1.415
10:388,6241
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -0,0258
|Açılış
|: 8,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7550
|
8,6768
En Düşük
8,5973
10:3810,2958
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -0,0383
|Açılış
|: 10,3250
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4250
|
10,3534
En Düşük
10,2595
10:38493,80
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,96
|Açılış
|: 493,82
|
|Önceki Kapanış
|: 494,76
|
496,86
En Düşük
492,68
BIST En Aktif Hisseler10:38
|CEOEM
|14,98
|24.025.634
|% 9,99
|
|QNBFB
|45,00
|96.165
|% 9,76
|
|OZBAL
|12,20
|30.753.740
|% 9,61
|
|EUYO
|4,58
|4.530.478
|% 8,53
|
|VKFYO
|7,20
|11.890.006
|% 7,95
|
|BOBET
|5,09
|28.574.442
|% -9,91
|
|UZERB
|38,54
|127.105
|% -5,63
|
|EUKYO
|8,61
|3.237.309
|% -3,80
|
|AYCES
|70,00
|430.121
|% -3,71
|
|MERIT
|16,40
|335.724
|% -3,19
|
|THYAO
|14,74
|223.856.890
|% -0,14
|
|GARAN
|8,34
|160.514.143
|% 0,24
|
|HALKB
|5,23
|142.643.906
|% -0,76
|
|KOZAL
|122,40
|117.645.354
|% 0,82
|
|YKBNK
|2,20
|113.851.604
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,20
|113.851.604
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,19
|60.273.574
|% 1,86
|
|HALKB
|5,23
|142.643.906
|% -0,76
|
|GARAN
|8,34
|160.514.143
|% 0,24
|
|THYAO
|14,74
|223.856.890
|% -0,14
|
|10:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6227
|8,6241
|% -0,30
|
|Euro
|10,2912
|10,2958
|% -0,37
|
|Sterlin
|12,0144
|12,0746
|% -0,12
|
|Frank
|9,3511
|9,4074
|% -0,33
|
|Riyal
|2,2918
|2,3033
|% -0,34
|
|10:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.782
|1.782
|3,26
|
|Altın Gr.
|494
|494
|-0,95
|
|Cumhuriyet
|3.290
|3.339
|-33,00
|
|Tam
|3.273
|3.357
|-31,82
|
|Yarım
|1.582
|1.624
|-15,39
|
|Çeyrek
|793
|812
|-7,70
|
|Gümüş.Ons
|25,93
|25,96
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|7,17
|7,18
|0,01
|
|B. Petrol
|75,22
|75,22
|0,41
|