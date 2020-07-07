ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
07.07.2020 11:18
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri )
Türkçe
Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Fon İçtüzüğünde Belirlenen Azami Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 1,13
Takvim Yılı Sonunda Gerçekleşen Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 0,51
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Tutarı (TL)
94221,14
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Oranı (%)
% 24,52
Brüt Getiri (%)
% 9,91
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutar (TL)
94221,14
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutarın Oranı (%)
% 31,25
Açıklamalar
Azami FTGK ve gerçekleşen FTGK oranları Haziran sonu oranlarıdır.
Fona iade tutarları Haziran sonu için hesaplanan kaydi tutarlar olup, yıl sonunda hesaplanacak tutarlar fona iade edilecektir.
Portföy Yönetim Şirketlerine dönem içinde sadece sabit FİG ödenmekte olup, yıl sonunda performansa bağlı olarak ek FİG ödenecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/855555
BIST
11:30119.148
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 662,65
|Açılış
|: 118.792
|
|Önceki Kapanış
|: 118.485
|
119.512
En Düşük
118.398
11:306,8663
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0061
|Açılış
|: 6,8810
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8790
|
6,8672
En Düşük
6,8524
11:307,7480
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0184
|Açılış
|: 7,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7850
|
7,7844
En Düşük
7,7426
11:30392,50
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -1,24
|Açılış
|: 392,65
|
|Önceki Kapanış
|: 393,74
|
394,39
En Düşük
392,58
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|758,00
|8.232.623
|% 10,00
|
|VKFYO
|5,29
|2.393.423
|% 9,98
|
|ORMA
|7,13
|488.519
|% 9,86
|
|AKENR
|2,12
|39.488.427
|% 9,84
|
|ZOREN
|2,69
|183.748.072
|% 9,80
|
|BJKAS
|3,23
|228.694.936
|% -9,78
|
|SKTAS
|3,14
|24.748.681
|% -7,92
|
|KRDMA
|4,33
|6.765.286
|% -4,84
|
|KATMR
|5,04
|16.729.647
|% -4,73
|
|GLRYH
|11,88
|8.123.434
|% -3,81
|
|EKGYO
|2,21
|1.221.286.483
|% 3,27
|
|ODAS
|2,99
|777.720.218
|% 5,28
|
|GARAN
|8,39
|551.125.699
|% 0,24
|
|TKFEN
|17,98
|425.828.951
|% 0,95
|
|TUPRS
|88,60
|424.294.331
|% 1,90
|
|EKGYO
|2,21
|1.221.286.483
|% 3,27
|
|ODAS
|2,99
|777.720.218
|% 5,28
|
|IHLGM
|1,95
|270.926.990
|% 5,98
|
|DOHOL
|2,34
|291.202.101
|% 2,63
|
|TSKB
|1,33
|156.557.497
|% -0,75
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5380
|8,5808
|% -0,08
|
|Frank
|7,2451
|7,2887
|% -0,10
|
|Riyal
|1,8249
|1,8340
|% 0,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.779
|1.780
|-5,05
|
|Altın Gr.
|393
|393
|-0,82
|
|Cumhuriyet
|2.545
|2.565
|-6,20
|
|Tam
|2.620
|2.632
|-6,30
|
|Yarım
|1.273
|1.287
|-3,10
|
|Çeyrek
|636
|645
|-1,50
|
|Gümüş.Ons
|18,06
|18,09
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|3,99
|4,00
|-0,03
|
|B. Petrol
|42,86
|42,86
|-0,24
|
Seans Raporu
daha fazla
-
11:47AYEN
Yüzde 7.98 oranında artışla 7.44 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 167, 509 adet işlem
-
11:46XU100
Endeks 119, 148 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 56 üstünde . İşlem hacmi 10, 029.00 milyon TL de
-
11:46TDGYO
Yüzde 5.62 oranında artışla 4.89 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 113, 170 adet işlem
-
11:45KENT
Yüzde 10.00 oranında artışla 758.00 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 049 adet işlem
-
11:44TEKTU
Yüzde 8.16 oranında artışla 2.12 lira fiyatla işlem gören hissede 77, 675, 535 adet işlem