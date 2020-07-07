ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
07.07.2020 11:37
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri )
Türkçe
Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Fon İçtüzüğünde Belirlenen Azami Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 0,18
Takvim Yılı Sonunda Gerçekleşen Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 0,2
Varsa İade Tutarı (TL)
403286,68
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Tutarı (TL)
195326,73
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Oranı (%)
% 5,16
Brüt Getiri (%)
% 7,35
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutar (TL)
195326,73
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutarın Oranı (%)
% 6
Açıklamalar
Azami FTGK ve gerçekleşen FTGK oranları Haziran sonu oranlarıdır.
Fona iade tutarları Haziran sonu için hesaplanan kaydi tutarlar olup, yıl sonunda hesaplanacak tutarlar fona iade edilecektir.
Portföy Yönetim Şirketlerine dönem içinde sadece sabit FİG ödenmekte olup, yıl sonunda performansa bağlı olarak ek FİG ödenecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/855591
BIST
11:22119.503
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 1.017,32
|Açılış
|: 118.792
|
|Önceki Kapanış
|: 118.485
|
119.503
En Düşük
118.398
11:226,8661
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0059
|Açılış
|: 6,8810
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8790
|
6,8672
En Düşük
6,8524
11:227,7514
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0150
|Açılış
|: 7,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7850
|
7,7844
En Düşük
7,7426
11:22392,74
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -1,01
|Açılış
|: 392,61
|
|Önceki Kapanış
|: 393,74
|
394,39
En Düşük
392,58
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|758,00
|8.218.221
|% 10,00
|
|VKFYO
|5,29
|2.393.423
|% 9,98
|
|ORMA
|7,13
|488.519
|% 9,86
|
|AKENR
|2,12
|39.325.578
|% 9,84
|
|ZOREN
|2,69
|183.586.145
|% 9,80
|
|BJKAS
|3,23
|228.143.624
|% -9,78
|
|SKTAS
|3,14
|24.748.681
|% -7,92
|
|KRDMA
|4,33
|6.058.263
|% -4,84
|
|KATMR
|5,04
|16.729.647
|% -4,73
|
|KRTEK
|4,10
|4.261.128
|% -3,98
|
|EKGYO
|2,21
|1.154.009.763
|% 3,27
|
|ODAS
|2,99
|745.992.748
|% 5,28
|
|GARAN
|8,41
|489.993.603
|% 0,48
|
|TKFEN
|18,00
|409.143.366
|% 1,07
|
|TUPRS
|89,20
|383.546.424
|% 2,59
|
|EKGYO
|2,21
|1.154.009.763
|% 3,27
|
|ODAS
|2,99
|745.992.748
|% 5,28
|
|IHLGM
|1,94
|249.236.523
|% 5,43
|
|DOHOL
|2,34
|273.936.856
|% 2,63
|
|SKBNK
|1,83
|180.755.596
|% 5,17
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5490
|8,5918
|% 0,04
|
|Frank
|7,2509
|7,2946
|% -0,02
|
|Riyal
|1,8249
|1,8341
|% 0,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.776
|1.777
|-8,12
|
|Altın Gr.
|393
|393
|-0,95
|
|Cumhuriyet
|2.544
|2.564
|-7,00
|
|Tam
|2.619
|2.631
|-7,20
|
|Yarım
|1.272
|1.287
|-3,50
|
|Çeyrek
|636
|644
|-1,80
|
|Gümüş.Ons
|18,01
|18,04
|-0,25
|
|Gümüş Gr.
|3,99
|4,00
|-0,04
|
|B. Petrol
|42,80
|42,80
|-0,30
|
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