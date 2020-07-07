ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
07.07.2020 11:53
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri )
Türkçe
Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Fon İçtüzüğünde Belirlenen Azami Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 1,13
T/Bildirim/855690
BIST
15:40118.511
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 26,15
|Açılış
|: 118.792
|
|Önceki Kapanış
|: 118.485
|
119.512
En Düşük
117.075
15:406,8670
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0068
|Açılış
|: 6,8840
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8790
|
6,8683
En Düşük
6,8524
15:407,7608
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0056
|Açılış
|: 7,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7850
|
7,7844
En Düşük
7,7340
15:40392,60
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -1,15
|Açılış
|: 392,60
|
|Önceki Kapanış
|: 393,74
|
394,39
En Düşük
391,61
BIST En Aktif Hisseler
|IZFAS
|2,64
|1.222.936
|% 10,00
|
|ALGYO
|17,86
|113.461.955
|% 9,98
|
|VKFYO
|5,29
|8.097.249
|% 9,98
|
|KLGYO
|5,01
|199.607.472
|% 9,87
|
|AKENR
|2,12
|172.568.771
|% 9,84
|
|BJKAS
|3,23
|234.187.322
|% -9,78
|
|SKTAS
|3,08
|76.648.311
|% -9,68
|
|EGCYO
|1,15
|494.237
|% -7,26
|
|KRDMA
|4,27
|14.636.828
|% -6,15
|
|ISBIR
|1.350,00
|886.858
|% -5,59
|
|EKGYO
|2,21
|2.897.464.629
|% 3,27
|
|ODAS
|2,91
|1.469.343.502
|% 2,46
|
|TKFEN
|17,99
|1.253.958.230
|% 1,01
|
|GARAN
|8,33
|1.209.517.317
|% -0,48
|
|TUPRS
|87,90
|724.611.813
|% 1,09
|
|EKGYO
|2,21
|2.897.464.629
|% 3,27
|
|ODAS
|2,91
|1.469.343.502
|% 2,46
|
|IHLGM
|1,89
|630.446.681
|% 2,72
|
|SKBNK
|1,77
|485.838.398
|% 1,72
|
|ISGYO
|2,23
|566.383.339
|% 2,29
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5730
|8,6160
|% 0,33
|
|Frank
|7,2563
|7,3000
|% 0,05
|
|Riyal
|1,8250
|1,8341
|% 0,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.778
|1.778
|-6,44
|
|Altın Gr.
|392
|393
|-1,15
|
|Cumhuriyet
|2.544
|2.563
|-8,20
|
|Tam
|2.619
|2.630
|-8,50
|
|Yarım
|1.272
|1.286
|-4,10
|
|Çeyrek
|636
|644
|-2,10
|
|Gümüş.Ons
|18,09
|18,12
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|3,99
|4,00
|-0,03
|
|B. Petrol
|42,88
|42,88
|-0,22
|