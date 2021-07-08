ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
08.07.2021 00:25
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri )
Türkçe
Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Fon İçtüzüğünde Belirlenen Azami Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 1,13
Dönem Sonunda Gerçekleşen Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 0,48593
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Tutarı (TL)
109342,63
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Oranı (%)
% 25,51516
Brüt Getiri (%)
% 7,09
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutar (TL)
109342,63
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutarın Oranı (%)
% 31,25
Açıklamalar
Portföy yönetim şirketine performansa bağlı ek fon işletim gider ödemesi yılda 1 kez takvim yılı sonunda yapılmakta olduğundan, tabloda belirtilen "Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Tutarı" ve "Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Oranı" sadece portföy yöneticisine ödenen sabit ücreti içermektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/948117
BIST
18:051.391
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 8,00
|Açılış
|: 1.385
|
|Önceki Kapanış
|: 1.383
|
1.393
En Düşük
1.384
18:058,6995
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0142
|Açılış
|: 8,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6600
|
8,6995
En Düşük
8,6771
18:0510,2724
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0219
|Açılış
|: 10,2550
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2400
|
10,2724
En Düşük
10,2450
18:05503,48
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 1,53
|Açılış
|: 503,80
|
|Önceki Kapanış
|: 501,95
|
506,00
En Düşük
500,89
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TUREX
|10,52
|19.899.621
|% 9,93
|
|KAPLM
|21,30
|16.210.061
|% 9,91
|
|IDGYO
|1,92
|25.367.099
|% 9,71
|
|AGYO
|2,29
|38.677.744
|% 9,57
|
|PRKAB
|12,78
|69.419.413
|% 8,67
|
|TKURU
|215,20
|9.708.643
|% -10,00
|
|VKFYO
|7,09
|1.722.241
|% -9,91
|
|DENGE
|2,15
|2.768.136
|% -9,66
|
|DIRIT
|3,19
|594.887
|% -9,38
|
|PEKGY
|1,24
|191.957.418
|% -6,77
|
|GARAN
|8,73
|1.428.615.731
|% 1,39
|
|THYAO
|13,85
|808.574.493
|% -0,22
|
|KRDMD
|7,15
|729.998.507
|% 3,32
|
|AKBNK
|5,38
|718.979.727
|% 0,19
|
|YKBNK
|2,28
|620.068.934
|% 2,70
|
|YKBNK
|2,28
|620.068.934
|% 2,70
|
|GARAN
|8,73
|1.428.615.731
|% 1,39
|
|PEKGY
|1,24
|191.957.418
|% -6,77
|
|AKBNK
|5,38
|718.979.727
|% 0,19
|
|KRDMD
|7,15
|729.998.507
|% 3,32
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6730
|8,7066
|% 0,25
|
|Euro
|10,2425
|10,2778
|% 0,27
|
|Sterlin
|11,9441
|12,0040
|% -0,05
|
|Frank
|9,3396
|9,3958
|% -0,19
|
|Riyal
|2,3073
|2,3189
|% -0,07
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.803
|1.804
|0,03
|
|Altın Gr.
|504
|504
|1,85
|
|Cumhuriyet
|3.340
|3.394
|4,00
|
|Tam
|3.324
|3.407
|-2,36
|
|Yarım
|1.606
|1.648
|-1,14
|
|Çeyrek
|806
|824
|-0,57
|
|Gümüş.Ons
|26,12
|26,16
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|7,29
|7,30
|-0,00
|
|B. Petrol
|73,35
|73,35
|0,00
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59KRDMA
Yüzde 4.13 oranında artışla 6.55 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 167, 741 adet işlem
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17:58IZFAS
Yüzde 5.28 oranında artışla 5.58 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 840, 082 adet işlem
-
17:57IZFAS
Yüzde 5.28 oranında artışla 5.58 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 837, 858 adet işlem
-
17:55XU100
Endeks 1, 386 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 23 üstünde . İşlem hacmi 10, 211.00 milyon TL de
-
17:55KRDMA
Yüzde 4.13 oranında artışla 6.55 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 159, 178 adet işlem