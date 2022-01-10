ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri









ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri )TürkçeFon Toplam Gider Kesintisi Oranı BilgileriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiFon İçtüzüğünde Belirlenen Azami Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)% 1,09Dönem Sonunda Gerçekleşen Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)% 1,02Varsa İade Tutarı (TL)Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Tutarı (TL)29859,82Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Oranı (%)% 6,68Brüt Getiri (%)% 19,19Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutar (TL)21461,74Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutarın Oranı (%)% 5,75AçıklamalarFon Toplam Gider Kesinti Oranı Bilgilerihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/992435BIST