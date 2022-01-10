ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri









ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri )TürkçeFon Toplam Gider Kesintisi Oranı BilgileriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiFon İçtüzüğünde Belirlenen Azami Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)% 0,22Dönem Sonunda Gerçekleşen Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)% 4,85Varsa İade Tutarı (TL)9230,58Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Tutarı (TL)-451,25Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Oranı (%)-% 4,85Brüt Getiri (%)-% 9,74Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutar (TL)10,27Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutarın Oranı (%)% 5AçıklamalarFon portföyü 08.12.2021 tarihinde oluşturulmuş olup, tutar ve rasyolar bu tarihten itibaren hesaplanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/992443BIST