ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri









ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri )TürkçeFon Toplam Gider Kesintisi Oranı BilgileriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiFon İçtüzüğünde Belirlenen Azami Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)% 1,09Dönem Sonunda Gerçekleşen Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)% 1,31Varsa İade Tutarı (TL)9550,46Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Tutarı (TL)1668,65Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Oranı (%)% 2,81Brüt Getiri (%)% 29,62Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutar (TL)2217,8Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutarın Oranı (%)% 5,75AçıklamalarFon Toplam Gider Kesinti Oranı Bilgilerihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/992448BIST