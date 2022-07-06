ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
06.07.2022 17:43
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri )
Türkçe
Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Fon İçtüzüğünde Belirlenen Azami Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 1,91
Dönem Sonunda Gerçekleşen Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 0,95
Varsa İade Tutarı (TL)
431324,44
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Tutarı (TL)
3316086,84
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Oranı (%)
% 5,86
Brüt Getiri (%)
% 13,05
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutar (TL)
3316086,84
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutarın Oranı (%)
% 6
Açıklamalar
Portföy yönetim şirketine performansa bağlı ek fon işletim gider ödemesi yılda 1 kez takvim yılı sonunda yapılmakta olduğundan, tabloda belirtilen "Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Tutarı" ve "Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Oranı" sadece portföy yöneticisine ödenen sabit ücreti içermektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1042306
BIST
17:442.411
En Yüksek
|Değişim
|: 1,68%
|| 39,76
|Açılış
|: 2.389
|
|Önceki Kapanış
|: 2.371
|
2.411
En Düşük
2.370
17:4417,1966
En Yüksek
|Değişim
|: 1,31%
|| 0,2231
|Açılış
|: 17,3180
|
|Önceki Kapanış
|: 17,0700
|
17,2551
En Düşük
16,9505
17:4417,5392
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0717
|Açılış
|: 17,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5000
|
17,6972
En Düşük
17,4096
17:44967,35
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 4,52
|Açılış
|: 967,35
|
|Önceki Kapanış
|: 962,83
|
980,96
En Düşük
962,29
BIST En Aktif Hisseler17:42
|KONYA
|991,70
|57.630.270
|% 9,99
|
|POLHO
|4,52
|65.573.466
|% 9,98
|
|FONET
|12,67
|13.878.759
|% 9,98
|
|IZINV
|17,10
|4.569.164
|% 9,97
|
|SMRTG
|24,96
|83.469.733
|% 9,96
|
|ULUSE
|186,30
|10.235.230
|% -10,00
|
|AVHOL
|7,17
|28.051.861
|% -8,31
|
|AKGRT
|2,62
|39.382.353
|% -4,38
|
|MMCAS
|2,68
|56.436
|% -4,29
|
|KRGYO
|7,44
|57.623.487
|% -4,00
|
|THYAO
|48,42
|5.334.936.427
|% 3,02
|
|EREGL
|26,58
|1.901.599.923
|% 1,92
|
|SISE
|21,18
|1.775.652.748
|% 0,86
|
|TUPRS
|246,20
|1.156.806.010
|% -3,53
|
|HEKTS
|30,46
|1.071.845.311
|% -0,26
|
|EKGYO
|2,77
|827.009.064
|% -0,72
|
|TSKB
|2,03
|291.205.132
|% 4,64
|
|YKBNK
|4,20
|585.980.937
|% 0,72
|
|THYAO
|48,42
|5.334.936.427
|% 3,02
|
|ODAS
|2,79
|264.478.537
|% 0,36
|
|17:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,1675
|17,1973
|% 1,32
|
|Euro
|17,5101
|17,5372
|% 0,40
|
|Sterlin
|20,4449
|20,5474
|% 1,08
|
|Frank
|17,6698
|17,7763
|% 1,28
|
|Riyal
|4,5753
|4,5982
|% 1,53
|
|17:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.751
|1.751
|-13,74
|
|Altın Gr.
|972
|972
|9,66
|
|Cumhuriyet
|6.538
|6.636
|49,00
|
|Tam
|6.538
|6.633
|31,00
|
|Yarım
|3.200
|3.243
|15,00
|
|Çeyrek
|1.603
|1.621
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|19,14
|19,17
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|10,63
|10,65
|0,15
|
|B. Petrol
|100
|100
|-2,83
|
Seans Raporu
17:42
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17:56XU100
Endeks 2, 404 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 39 üstünde . İşlem hacmi 27, 413.00 milyon TL de
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17:56OYAYO
Yüzde 4.96 oranında artışla 10.80 lira fiyatla işlem gören hissede 904, 212 adet işlem
-
17:55AKSGY
Yüzde 4.51 oranında artışla 3.01 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 935, 403 adet işlem
-
17:54BRSAN
Yüzde 9.59 oranında artışla 37.94 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 972, 854 adet işlem
-
17:53BRSAN
Yüzde 9.42 oranında artışla 37.88 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 956, 052 adet işlem