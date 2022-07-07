ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
07.07.2022 14:52
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri )
Türkçe
Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Fon İçtüzüğünde Belirlenen Azami Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 1,91
Dönem Sonunda Gerçekleşen Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 0,99
Varsa İade Tutarı (TL)
93108,68
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Tutarı (TL)
107213,1
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Oranı (%)
% 5,4
Brüt Getiri (%)
% 20,69
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutar (TL)
107213,1
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutarın Oranı (%)
% 5,75
Açıklamalar
Portföy yönetim şirketine performansa bağlı ek fon işletim gider ödemesi yılda 1 kez takvim yılı sonunda yapılmakta olduğundan, tabloda belirtilen "Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Tutarı" ve "Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Oranı" sadece portföy yöneticisine ödenen sabit ücreti içermektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1043037
BIST
15:012.421
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 13,01
|Açılış
|: 2.412
|
|Önceki Kapanış
|: 2.408
|
2.424
En Düşük
2.404
15:0117,2294
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0139
|Açılış
|: 17,2750
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3180
|
17,3080
En Düşük
17,1857
15:0117,5859
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0379
|Açılış
|: 17,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6200
|
17,7159
En Düşük
17,5271
15:01966,83
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 4,12
|Açılış
|: 966,83
|
|Önceki Kapanış
|: 962,71
|
970,80
En Düşük
960,67
BIST En Aktif Hisseler15:01
|IZFAS
|2,47
|3.227.950
|% 9,99
|
|RUBNS
|15,12
|5.161.968
|% 9,96
|
|SMRTG
|27,44
|110.607.688
|% 9,94
|
|FONET
|13,90
|22.955.754
|% 9,71
|
|YAYLA
|4,77
|43.824.259
|% 9,66
|
|ULUSE
|172,90
|10.239.567
|% -7,19
|
|ROYAL
|2,85
|174.845
|% -6,86
|
|RODRG
|19,76
|334.879
|% -3,98
|
|AKSGY
|2,94
|14.058.013
|% -2,97
|
|OYAYO
|10,30
|6.707.776
|% -2,83
|
|THYAO
|49,02
|2.533.196.562
|% 1,24
|
|SISE
|21,44
|848.204.299
|% 0,37
|
|EREGL
|26,18
|789.053.537
|% -1,80
|
|TUPRS
|240,10
|669.001.403
|% -1,92
|
|SASA
|41,14
|568.705.680
|% 2,08
|
|EKGYO
|2,82
|447.202.976
|% 2,17
|
|YKBNK
|4,33
|409.212.348
|% 3,34
|
|ODAS
|2,86
|253.165.680
|% 3,25
|
|THYAO
|49,02
|2.533.196.562
|% 1,24
|
|AKBNK
|8,09
|417.796.401
|% 2,28
|
|15:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2108
|17,2294
|% 0,08
|
|Euro
|17,5560
|17,5859
|% 0,22
|
|Sterlin
|20,5928
|20,6961
|% 0,64
|
|Frank
|17,6586
|17,7650
|% -0,01
|
|Riyal
|4,5782
|4,6012
|% 0,13
|
|15:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.744
|1.744
|5,20
|
|Altın Gr.
|967
|967
|4,12
|
|Cumhuriyet
|6.484
|6.582
|-54,00
|
|Tam
|6.486
|6.575
|-33,00
|
|Yarım
|3.174
|3.215
|-16,00
|
|Çeyrek
|1.590
|1.607
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|19,36
|19,39
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|10,75
|10,77
|0,12
|
|B. Petrol
|102
|102
|1,12
|
Seans Raporu
15:01
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-
15:16FENER
Yüzde 4.68 oranında artışla 47.90 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 242, 518 adet işlem
-
15:15KERVT
Yüzde 6.70 oranında artışla 5.73 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 773, 002 adet işlem
-
15:14GWIND
Yüzde 4.79 oranında artışla 8.31 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 100, 837 adet işlem
-
15:13BOBET
Yüzde 4.14 oranında artışla 6.79 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 008, 200 adet işlem
-
15:12XU100
Endeks 2, 418 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 42 üstünde . İşlem hacmi 14, 263.00 milyon TL de