ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
08.07.2022 13:04
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri )
Türkçe
Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Fon İçtüzüğünde Belirlenen Azami Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 3,28
Dönem Sonunda Gerçekleşen Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 1,29
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Tutarı (TL)
14690,83
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Oranı (%)
% 3,17
Brüt Getiri (%)
% 3,02
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutar (TL)
14690,83
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutarın Oranı (%)
% 5
Açıklamalar
Portföy yönetim şirketine performansa bağlı ek fon işletim gider ödemesi yılda 1 kez takvim yılı sonunda yapılmakta olduğundan, tabloda belirtilen "Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Tutarı" ve "Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Oranı" sadece portföy yöneticisine ödenen sabit ücreti içermektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1044489
BIST
12:352.434
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 8,46
|Açılış
|: 2.425
|
|Önceki Kapanış
|: 2.426
|
2.440
En Düşük
2.423
12:3517,3357
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0677
|Açılış
|: 17,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2600
|
17,3357
En Düşük
17,1768
12:3517,5772
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0142
|Açılış
|: 17,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5700
|
17,6068
En Düşük
17,4369
12:35968,89
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 3,51
|Açılış
|: 968,89
|
|Önceki Kapanış
|: 965,38
|
970,84
En Düşük
961,56
BIST En Aktif Hisseler12:35
|GESAN
|52,25
|211.948.881
|% 10,00
|
|IHAAS
|26,98
|3.257.384
|% 9,94
|
|IZFAS
|2,71
|1.648.148
|% 9,72
|
|CANTE
|53,85
|29.579.859
|% 9,01
|
|KRGYO
|8,43
|39.086.948
|% 8,08
|
|ISKUR
|945.000,00
|945.000
|% -10,00
|
|EKIZ
|5,66
|62.904
|% -7,21
|
|IZINV
|16,96
|4.647.009
|% -5,15
|
|ISGYO
|15,14
|73.043.086
|% -5,14
|
|RUBNS
|14,53
|394.564.284
|% -3,90
|
|THYAO
|49,54
|1.363.431.836
|% 0,69
|
|EREGL
|26,52
|656.960.071
|% 1,14
|
|SISE
|21,52
|639.053.797
|% 0,47
|
|KRDMD
|10,79
|413.025.114
|% 2,18
|
|RUBNS
|14,53
|394.564.284
|% -3,90
|
|YKBNK
|4,26
|265.126.591
|% -1,39
|
|EKGYO
|2,83
|132.010.679
|% -0,35
|
|KRDMD
|10,79
|413.025.114
|% 2,18
|
|ODAS
|2,87
|97.351.689
|% 1,41
|
|SISE
|21,52
|639.053.797
|% 0,47
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3100
|17,3296
|% 0,36
|
|Euro
|17,5655
|17,5757
|% 0,07
|
|Sterlin
|20,7049
|20,8088
|% 0,10
|
|Frank
|17,6611
|17,7675
|% 0,12
|
|Riyal
|4,6001
|4,6232
|% 0,39
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.741
|1.741
|0,95
|
|Altın Gr.
|969
|969
|3,42
|
|Cumhuriyet
|6.522
|6.621
|28,00
|
|Tam
|6.519
|6.614
|28,00
|
|Yarım
|3.191
|3.235
|15,00
|
|Çeyrek
|1.598
|1.614
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|19,18
|19,21
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|10,67
|10,68
|-0,00
|
|B. Petrol
|105
|105
|0,30
|