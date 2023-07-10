ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri









ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri )TürkçeFon Toplam Gider Kesintisi Oranı BilgileriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiFon İçtüzüğünde Belirlenen Azami Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)% 1,09Dönem Sonunda Gerçekleşen Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)% 0,479999Varsa İade Tutarı (TL)Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Tutarı (TL)34521,77Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Oranı (%)% 5,1Brüt Getiri (%)% 14,52Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutar (TL)34521,77Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutarın Oranı (%)% 5,75AçıklamalarPortföy yönetim şirketine performansa bağlı ek fon işletim gider ödemesi yılda 1 kez takvim yılı sonunda yapılmakta olduğundan, tabloda belirtilen "Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Tutarı" ve "Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Oranı" sadece portföy yöneticisine ödenen sabit ücreti içermektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1168963BIST