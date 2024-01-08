ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri









ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri )TürkçeFon Toplam Gider Kesintisi Oranı BilgileriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiFon İçtüzüğünde Belirlenen Azami Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)% 0,48Dönem Sonunda Gerçekleşen Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)% 0,485174Varsa İade Tutarı (TL)98039,19Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Tutarı (TL)802202,24Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Oranı (%)% 11,31Brüt Getiri (%)% 37,63Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutar (TL)524524,97Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutarın Oranı (%)% 9Açıklamalar2023 yılı Fon Toplam Gider Kesinti Oranı Bilgilerihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1234984BIST