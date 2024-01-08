ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri









ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri )TürkçeFon Toplam Gider Kesintisi Oranı BilgileriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiFon İçtüzüğünde Belirlenen Azami Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)% 2,55Dönem Sonunda Gerçekleşen Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)% 3,112054Varsa İade Tutarı (TL)5911109,06Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Tutarı (TL)723845,82Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Oranı (%)% 2,21Brüt Getiri (%)% 74,99Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutar (TL)867496,91Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutarın Oranı (%)% 5AçıklamalarBefas Platformunda gerçekleşen işlemler kapsamında, kurucunun 2023 yılında fon dağıtım kuruluşuna ödediği komisyon tutarı 174.533,57-TL'dir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1234986BIST