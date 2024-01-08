ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri









ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri )TürkçeFon Toplam Gider Kesintisi Oranı BilgileriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiFon İçtüzüğünde Belirlenen Azami Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)% 0,365Dönem Sonunda Gerçekleşen Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)% 0,349432Varsa İade Tutarı (TL)Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Tutarı (TL)1489988,94Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Oranı (%)% 5,49Brüt Getiri (%)% 37,98Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutar (TL)1241657,45Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutarın Oranı (%)% 5Açıklamalar2023 yılı Fon Toplam Gider Kesinti Oranı Bilgilerihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1235010BIST