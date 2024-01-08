ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
08.01.2024 21:29
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri )
Türkçe
Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Fon İçtüzüğünde Belirlenen Azami Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 2,28
Dönem Sonunda Gerçekleşen Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 2,12531
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Tutarı (TL)
8609371,13
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Oranı (%)
% 7,53
Brüt Getiri (%)
% 73,78
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutar (TL)
3228514,61
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutarın Oranı (%)
% 3
Açıklamalar
Befas Platformunda gerçekleşen işlemler kapsamında, kurucunun 2023 yılında fon dağıtım kuruluşuna ödediği komisyon tutarı 39.218,65-TL'dir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1235018
BIST