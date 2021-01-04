ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği









ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği )TürkçeFon Unvan DeğişikliğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiEski UnvanAllianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. 2035 Hedef Fon Sepeti Emeklilik Yatırım FonuYeni UnvanAllianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Fon Sepeti Emeklilik Yatırım FonuUnvan Değişikliğinin Tescil Tarihi04/01/2021AçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu' nun E-12233903-325.07-13030 sayılı 17.12.2020 tarihli yazısı ile Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. 2035 Hedef Fon Sepeti Emeklilik Yatırım Fonu unvanı Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Fon Sepeti Emeklilik Yatırım Fonu olarak değiştirilmiştir.İlgili değişikliklerin uygulanmasına 04.01.2021 tarihinden itibaren başlanacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/896453BIST