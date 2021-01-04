ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği
04.01.2021 08:18
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği )
Türkçe
Fon Unvan Değişikliği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Eski Unvan
Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. 2035 Hedef Fon Sepeti Emeklilik Yatırım Fonu
Yeni Unvan
Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Fon Sepeti Emeklilik Yatırım Fonu
Unvan Değişikliğinin Tescil Tarihi
04/01/2021
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu' nun E-12233903-325.07-13030 sayılı 17.12.2020 tarihli yazısı ile Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. 2035 Hedef Fon Sepeti Emeklilik Yatırım Fonu unvanı Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Fon Sepeti Emeklilik Yatırım Fonu olarak değiştirilmiştir.
İlgili değişikliklerin uygulanmasına 04.01.2021 tarihinden itibaren başlanacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/896453
BIST
12:421.498
En Yüksek
|Değişim
|: 1,46%
|| 21,59
|Açılış
|: 1.482
|
|Önceki Kapanış
|: 1.477
|
1.498
En Düşük
1.479
12:427,3545
En Yüksek
|Değişim
|: -1,01%
|| -0,0754
|Açılış
|: 7,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4500
|
7,4426
En Düşük
7,3404
12:429,0421
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -0,0326
|Açılış
|: 9,0450
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1200
|
9,1380
En Düşük
9,0005
12:42456,45
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 3,47
|Açılış
|: 456,45
|
|Önceki Kapanış
|: 452,98
|
459,61
En Düşük
452,05
BIST En Aktif Hisseler12:42
|SEKFK
|7,04
|21.962.713
|% 10,00
|
|NIBAS
|57,20
|18.524.035
|% 10,00
|
|UFUK
|14,74
|60.242
|% 10,00
|
|MAALT
|122,20
|12.818.235
|% 9,99
|
|TGSAS
|13,98
|2.446.192
|% 9,99
|
|ADEL
|31,46
|91.552.341
|% -9,96
|
|BRMEN
|3,12
|121.702
|% -9,83
|
|VKING
|8,42
|7.436.226
|% -6,44
|
|SELGD
|4,68
|1.170
|% -6,02
|
|KARTN
|89,90
|39.770.359
|% -5,91
|
|GUBRF
|82,15
|868.943.948
|% -4,53
|
|KOZAL
|105,40
|754.619.899
|% 9,00
|
|GARAN
|10,48
|655.340.002
|% 1,06
|
|SISE
|7,44
|645.837.256
|% 1,78
|
|EKGYO
|2,22
|516.504.220
|% 3,74
|
|EKGYO
|2,22
|516.504.220
|% 3,74
|
|SKBNK
|1,56
|354.783.795
|% 3,31
|
|YKBNK
|3,15
|510.240.430
|% 2,27
|
|TSKB
|1,83
|284.773.266
|% 2,81
|
|KARSN
|3,49
|416.368.980
|% 7,38
|
|12:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3479
|7,3545
|% -1,01
|
|Euro
|9,0329
|9,0421
|% -0,36
|
|Sterlin
|10,0170
|10,0672
|% -1,09
|
|Frank
|8,3227
|8,3728
|% -0,41
|
|Riyal
|1,9524
|1,9622
|% -1,12
|
|12:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.931
|1.932
|35,38
|
|Altın Gr.
|457
|457
|4,13
|
|Cumhuriyet
|3.038
|3.084
|35,00
|
|Tam
|3.019
|3.096
|29,35
|
|Yarım
|1.459
|1.497
|14,19
|
|Çeyrek
|732
|749
|7,10
|
|Gümüş.Ons
|27,28
|27,32
|0,96
|
|Gümüş Gr.
|6,45
|6,46
|0,17
|
|B. Petrol
|52,89
|52,89
|1,09
|