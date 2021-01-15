ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği
15.01.2021 12:51
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği )
Türkçe
Fon Unvan Değişikliği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Eski Unvan
Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. İkinci Kamu Dış Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu
Yeni Unvan
Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Kamu Dış Borçlanma Araçları (ABD Doları 0-5 Yıl Vadeli) Emeklilik Yatırım Fonu
Unvan Değişikliğinin Tescil Tarihi
15/01/2021
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 30/12/2020 tarih ve E-12233903-325.07-13494 sayılı izin çerçevesinde Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. İkinci Kamu Dış Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu'nun unvanı, "Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Kamu Dış Borçlanma Araçları (ABD Doları 0-5 Yıl Vadeli) Emeklilik Yatırım Fonu" olarak değiştirilmiştir.
İlgili değişikliklerin uygulanmasına 15.01.2021 tarihinden itibaren başlanacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/902567
BIST
13:241.541
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -5,52
|Açılış
|: 1.537
|
|Önceki Kapanış
|: 1.547
|
1.548
En Düşük
1.532
13:247,3918
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0309
|Açılış
|: 7,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3800
|
7,4248
En Düşük
7,3521
13:248,9748
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0065
|Açılış
|: 8,9450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9500
|
9,0047
En Düşük
8,9346
13:24440,79
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 3,26
|Açılış
|: 440,83
|
|Önceki Kapanış
|: 437,53
|
442,38
En Düşük
436,61
BIST En Aktif Hisseler13:22
|SODSN
|35,20
|742.579
|% 10,00
|
|PKENT
|1.076,90
|2.035.595
|% 10,00
|
|POLTK
|481,10
|2.343.919
|% 9,99
|
|TKURU
|332,70
|1.939.308
|% 9,98
|
|KSTUR
|208,20
|1.423.463
|% 9,98
|
|SUMAS
|68,45
|363.127
|% -9,99
|
|KUTPO
|50,05
|35.437.171
|% -9,98
|
|UZERB
|78,10
|2.630.096
|% -9,97
|
|TACTR
|13,15
|536.999
|% -6,67
|
|CRFSA
|73,50
|20.430.962
|% -5,04
|
|SISE
|7,98
|1.331.755.500
|% 3,23
|
|EKGYO
|2,49
|1.089.615.971
|% 0,40
|
|DOHOL
|3,55
|965.093.555
|% -2,20
|
|KRDMD
|6,61
|781.849.282
|% 3,12
|
|THYAO
|13,22
|752.497.604
|% -0,30
|
|EKGYO
|2,49
|1.089.615.971
|% 0,40
|
|DOHOL
|3,55
|965.093.555
|% -2,20
|
|SKBNK
|1,62
|302.925.551
|% -1,22
|
|TSKB
|1,88
|329.363.675
|% 0,53
|
|SISE
|7,98
|1.331.755.500
|% 3,23
|
|13:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3855
|7,3892
|% 0,38
|
|Euro
|8,9677
|8,9734
|% 0,06
|
|Sterlin
|10,0528
|10,1033
|% 0,02
|
|Frank
|8,2953
|8,3453
|% 0,37
|
|Riyal
|1,9641
|1,9740
|% 0,38
|
|13:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.854
|1.854
|6,89
|
|Altın Gr.
|441
|441
|3,34
|
|Cumhuriyet
|2.921
|2.965
|12,00
|
|Tam
|2.907
|2.981
|12,50
|
|Yarım
|1.405
|1.442
|6,05
|
|Çeyrek
|705
|721
|3,03
|
|Gümüş.Ons
|25,43
|25,46
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|6,05
|6,06
|0,00
|
|B. Petrol
|55,52
|55,52
|-0,90
|