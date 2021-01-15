ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği









ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği )TürkçeFon Unvan DeğişikliğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiEski UnvanAllianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. İkinci Kamu Dış Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım FonuYeni UnvanAllianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Kamu Dış Borçlanma Araçları (ABD Doları 0-5 Yıl Vadeli) Emeklilik Yatırım FonuUnvan Değişikliğinin Tescil Tarihi15/01/2021AçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 30/12/2020 tarih ve E-12233903-325.07-13494 sayılı izin çerçevesinde Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. İkinci Kamu Dış Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu'nun unvanı, "Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Kamu Dış Borçlanma Araçları (ABD Doları 0-5 Yıl Vadeli) Emeklilik Yatırım Fonu" olarak değiştirilmiştir.İlgili değişikliklerin uygulanmasına 15.01.2021 tarihinden itibaren başlanacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/902567BIST