ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği









ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği )TürkçeFon Unvan DeğişikliğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiEski UnvanAllianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Sürdürülebilirlik Hisse Senedi Emeklilik Yatırım FonuYeni UnvanAllianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Sürdürülebilirlik Fon Sepeti Emeklilik Yatırım FonuUnvan Değişikliğinin Tescil Tarihi21/02/2022AçıklamalarFon Unvan Değişikliğihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003110BIST