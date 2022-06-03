ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği









ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği )TürkçeFon Unvan DeğişikliğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiEski UnvanAllianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Dengeli Değişken Emeklilik Yatırım FonuYeni UnvanAllianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Değişken Emeklilik Yatırım FonuUnvan Değişikliğinin Tescil Tarihi03/06/2022AçıklamalarAllianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Dengeli Değişken Emeklilik Yatırım Fonu'nun unvanı Sermaye Piyasası Kurulu'nun 13/04/2022 tarih ve E-12233903-325.01.03-20138 sayılı izni ile "Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Değişken Emeklilik Yatırım Fonu" olarak değiştirilmiştir.İlgili değişikliklerin uygulanmasına 03.06.2022 tarihinden itibaren başlanacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034468BIST