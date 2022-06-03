ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği
03.06.2022 11:18
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği )
Türkçe
Fon Unvan Değişikliği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Eski Unvan
Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Dengeli Değişken Emeklilik Yatırım Fonu
Yeni Unvan
Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Değişken Emeklilik Yatırım Fonu
Unvan Değişikliğinin Tescil Tarihi
03/06/2022
Açıklamalar
Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Dengeli Değişken Emeklilik Yatırım Fonu'nun unvanı Sermaye Piyasası Kurulu'nun 13/04/2022 tarih ve E-12233903-325.01.03-20138 sayılı izni ile "Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Değişken Emeklilik Yatırım Fonu" olarak değiştirilmiştir.
İlgili değişikliklerin uygulanmasına 03.06.2022 tarihinden itibaren başlanacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034468
BIST
11:512.614
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 12,11
|Açılış
|: 2.611
|
|Önceki Kapanış
|: 2.602
|
2.623
En Düşük
2.604
11:5116,5081
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0541
|Açılış
|: 16,4750
|
|Önceki Kapanış
|: 16,4800
|
16,5181
En Düşük
16,4364
11:5117,7856
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0870
|Açılış
|: 17,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6200
|
17,8139
En Düşük
17,6736
11:51990,05
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 1,09
|Açılış
|: 990,05
|
|Önceki Kapanış
|: 988,96
|
993,51
En Düşük
987,83
BIST En Aktif Hisseler11:51
|DOKTA
|26,76
|4.154.331
|% 9,94
|
|MZHLD
|96,95
|1.919.222
|% 9,42
|
|KORDS
|52,80
|137.810.940
|% 7,10
|
|EPLAS
|20,40
|34.033.133
|% 7,03
|
|RYSAS
|7,70
|35.199.892
|% 6,80
|
|SNKRN
|29,70
|393.198
|% -10,00
|
|KRSTL
|6,77
|3.442.362
|% -9,97
|
|PSGYO
|10,65
|183.750.530
|% -8,74
|
|AVGYO
|2,74
|7.655.076
|% -5,19
|
|OZRDN
|13,47
|2.050.817
|% -3,72
|
|SASA
|42,14
|1.838.740.075
|% 4,83
|
|THYAO
|49,20
|1.217.969.942
|% -0,81
|
|KARSN
|7,40
|1.158.794.690
|% 2,92
|
|KRDMD
|15,20
|793.635.538
|% -0,20
|
|EREGL
|34,74
|741.169.459
|% 0,17
|
|KARSN
|7,40
|1.158.794.690
|% 2,92
|
|DOHOL
|3,93
|338.313.126
|% 2,08
|
|EKGYO
|2,83
|235.337.031
|% 0,71
|
|TSKB
|2,16
|151.951.016
|% 2,86
|
|AKBNK
|8,76
|532.836.888
|% -0,79
|
|11:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,4986
|16,5081
|% 0,33
|
|Euro
|17,7541
|17,7856
|% 0,49
|
|Sterlin
|20,6991
|20,8029
|% 0,29
|
|Frank
|17,1690
|17,2725
|% 0,31
|
|Riyal
|4,3866
|4,4086
|% 0,25
|
|11:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.864
|1.864
|-4,55
|
|Altın Gr.
|990
|990
|1,39
|
|Cumhuriyet
|6.565
|6.664
|75,00
|
|Tam
|6.535
|6.700
|79,70
|
|Yarım
|3.159
|3.241
|38,55
|
|Çeyrek
|1.584
|1.620
|19,28
|
|Gümüş.Ons
|22,33
|22,36
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|11,87
|11,89
|0,07
|
|B. Petrol
|117
|117
|-0,80
|
Seans Raporu
11:51
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12:06ALARK
Yüzde 6.03 oranında artışla 32.70 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 784, 138 adet işlem
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12:05ALARK
Yüzde 5.25 oranında artışla 32.46 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 635, 778 adet işlem
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12:04DOKTA
Yüzde 9.94 oranında artışla 26.76 lira fiyatla işlem gören hissede 159, 395 adet işlem
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12:03XU100
Endeks 2, 612 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 4 üstünde . İşlem hacmi 15, 083.00 milyon TL de
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12:02AKSEN
Yüzde 5.15 oranında artışla 24.92 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 184, 069 adet işlem