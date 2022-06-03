ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği
03.06.2022 11:46
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği )
Türkçe
Fon Unvan Değişikliği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Eski Unvan
Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Dinamik Değişken Emeklilik Yatırım Fonu
Yeni Unvan
Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Agresif Değişken Emeklilik Yatırım Fonu
Unvan Değişikliğinin Tescil Tarihi
03/06/2022
Açıklamalar
Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Dinamik Değişken Emeklilik Yatırım Fonu'nun unvanı Sermaye Piyasası Kurulu'nun 13/04/2022 tarih ve E-12233903-325.01.03-20138 sayılı izni ile "Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Agresif Değişken Emeklilik Yatırım Fonu" olarak değiştirilmiştir.
İlgili değişikliklerin uygulanmasına 03.06.2022 tarihinden itibaren başlanacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034497
BIST
12:142.609
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 6,94
|Açılış
|: 2.611
|
|Önceki Kapanış
|: 2.602
|
2.623
En Düşük
2.604
12:1416,5058
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0518
|Açılış
|: 16,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 16,4800
|
16,5181
En Düşük
16,4364
12:1417,7766
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0780
|Açılış
|: 17,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6200
|
17,8139
En Düşük
17,6736
12:14988,98
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,02
|Açılış
|: 989,15
|
|Önceki Kapanış
|: 988,96
|
993,51
En Düşük
987,83
BIST En Aktif Hisseler12:12
|DOKTA
|26,76
|4.391.665
|% 9,94
|
|MZHLD
|96,95
|1.919.222
|% 9,42
|
|GZNMI
|33,78
|25.274.495
|% 7,92
|
|RYSAS
|7,73
|39.736.016
|% 7,21
|
|YGGYO
|25,92
|2.530.857
|% 6,84
|
|SNKRN
|29,70
|393.198
|% -10,00
|
|KRSTL
|6,77
|3.558.339
|% -9,97
|
|PSGYO
|10,66
|187.425.447
|% -8,65
|
|AVGYO
|2,75
|7.772.068
|% -4,84
|
|BURVA
|20,82
|4.852.886
|% -3,61
|
|SASA
|42,12
|1.938.139.529
|% 4,78
|
|KARSN
|7,20
|1.375.251.513
|% 0,14
|
|THYAO
|49,08
|1.333.305.076
|% -1,05
|
|KRDMD
|15,17
|825.159.877
|% -0,39
|
|EREGL
|34,66
|785.855.542
|% -0,06
|
|KARSN
|7,20
|1.375.251.513
|% 0,14
|
|DOHOL
|3,94
|370.796.895
|% 2,34
|
|EKGYO
|2,82
|239.182.403
|% 0,36
|
|TSKB
|2,17
|158.391.800
|% 3,33
|
|AKBNK
|8,75
|549.612.094
|% -0,91
|
|12:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,5005
|16,5067
|% 0,32
|
|Euro
|17,7439
|17,7893
|% 0,51
|
|Sterlin
|20,6877
|20,7915
|% 0,23
|
|Frank
|17,1403
|17,2436
|% 0,14
|
|Riyal
|4,3869
|4,4089
|% 0,26
|
|12:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.864
|1.864
|-4,45
|
|Altın Gr.
|990
|990
|0,91
|
|Cumhuriyet
|6.565
|6.664
|75,00
|
|Tam
|6.535
|6.700
|79,70
|
|Yarım
|3.159
|3.241
|38,55
|
|Çeyrek
|1.584
|1.620
|19,28
|
|Gümüş.Ons
|22,32
|22,34
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|11,86
|11,88
|0,06
|
|B. Petrol
|117
|117
|-0,79
|