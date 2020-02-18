ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
18.02.2020 16:00
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Katılımcılara Duyuru Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819871
BIST
17:33119.692
En Yüksek
|Değişim
|: -0,91%
|| -1.099,82
|Açılış
|: 120.451
|
|Önceki Kapanış
|: 120.792
|
120.451
En Düşük
119.145
17:336,0674
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0216
|Açılış
|: 6,0720
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0490
|
6,0735
En Düşük
6,0411
17:336,5502
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0010
|Açılış
|: 6,5560
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5550
|
6,5772
En Düşük
6,5466
17:33310,50
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 3,15
|Açılış
|: 310,50
|
|Önceki Kapanış
|: 307,35
|
311,07
En Düşük
307,15
BIST En Aktif Hisseler
|MNDRS
|1,99
|331.814.902
|% 19,88
|
|TSPOR
|6,53
|548.437.898
|% 16,82
|
|ALCTL
|21,94
|84.902.909
|% 14,27
|
|BOSSA
|11,94
|70.210.858
|% 12,64
|
|DOKTA
|48,20
|15.217.852
|% 11,63
|
|HUBVC
|35,92
|102.550.362
|% -9,25
|
|RAYSG
|4,30
|9.040.514
|% -8,51
|
|SKTAS
|3,35
|9.308.830
|% -8,47
|
|YKGYO
|3,32
|276.985.681
|% -8,29
|
|ISBIR
|551,10
|70.683
|% -8,13
|
|THYAO
|14,97
|1.703.836.230
|% -2,09
|
|GSRAY
|3,56
|1.587.471.394
|% 3,19
|
|ASELS
|29,10
|1.264.240.128
|% 0,55
|
|GUSGR
|2,93
|665.749.757
|% 2,09
|
|ODAS
|2,29
|598.703.768
|% -2,97
|
|GSRAY
|3,56
|1.587.471.394
|% 3,19
|
|ODAS
|2,29
|598.703.768
|% -2,97
|
|EKGYO
|1,63
|418.574.666
|% -1,81
|
|GUSGR
|2,93
|665.749.757
|% 2,09
|
|ISGYO
|1,96
|392.935.599
|% -1,51
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8851
|7,9247
|% 0,62
|
|Frank
|6,1445
|6,1815
|% 0,11
|
|Riyal
|1,6133
|1,6214
|% 0,40
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.589
|1.589
|8,02
|
|Altın Gr.
|311
|311
|3,38
|
|Cumhuriyet
|2.060
|2.091
|23,00
|
|Tam
|2.049
|2.101
|20,70
|
|Yarım
|991
|1.016
|10,01
|
|Çeyrek
|497
|508
|5,01
|
|Gümüş.Ons
|17,92
|17,96
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|3,50
|3,51
|0,05
|
|B. Petrol
|56,69
|56,69
|-0,98
|