ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
18.03.2020 11:34
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
Katılımcılara Duyuru Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830310
BIST
12:3986.274
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -503,44
|Açılış
|: 84.777
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|Önceki Kapanış
|: 86.778
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87.825
En Düşük
84.303
12:396,4682
En Yüksek
|Değişim
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|Açılış
|: 6,4720
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|Önceki Kapanış
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6,4692
En Düşük
6,3873
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En Yüksek
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|Önceki Kapanış
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7,0187
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|Açılış
|: 310,14
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|Önceki Kapanış
|: 314,52
|
318,11
En Düşük
309,24
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|3,63
|1.210.111
|% 10,00
|
|ASLAN
|34,76
|742.821
|% 10,00
|
|KSTUR
|22,00
|110
|% 10,00
|
|SANEL
|3,63
|363
|% 10,00
|
|IZMDC
|8,84
|88
|% 9,95
|
|METAL
|0,54
|1.780
|% -10,00
|
|ORMA
|3,06
|1.472
|% -10,00
|
|UZERB
|1,62
|5.092
|% -10,00
|
|NIBAS
|5,23
|10
|% -9,98
|
|ISBIR
|344,50
|5.857
|% -9,98
|
|THYAO
|8,17
|450.363.628
|% 2,38
|
|TSPOR
|2,55
|151.250.330
|% -5,56
|
|YKBNK
|2,03
|132.689.081
|% -0,98
|
|ODAS
|1,23
|87.355.796
|% 4,24
|
|HALKB
|5,14
|85.919.751
|% -0,19
|
|ODAS
|1,23
|87.355.796
|% 4,24
|
|YKBNK
|2,03
|132.689.081
|% -0,98
|
|TSPOR
|2,55
|151.250.330
|% -5,56
|
|THYAO
|8,17
|450.363.628
|% 2,38
|
|IHLGM
|0,80
|38.600.389
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7405
|7,7793
|% 0,68
|
|Frank
|6,7146
|6,7551
|% 1,28
|
|Riyal
|1,7181
|1,7268
|% 1,17
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.493
|1.494
|-34,98
|
|Altın Gr.
|311
|311
|-3,19
|
|Cumhuriyet
|2.076
|2.107
|-10,00
|
|Tam
|2.068
|2.121
|-7,26
|
|Yarım
|1.000
|1.026
|-3,51
|
|Çeyrek
|501
|513
|-1,76
|
|Gümüş.Ons
|12,36
|12,40
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|2,58
|2,59
|-0,01
|
|B. Petrol
|28,15
|28,15
|-0,58
|