ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
19.03.2020 17:20
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Katılımcılara Duyuru Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830787
BIST
17:0985.377
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -199,38
|Açılış
|: 84.940
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|Önceki Kapanış
|: 85.577
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86.879
En Düşük
84.072
17:096,5268
En Yüksek
|Değişim
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|Açılış
|: 6,5440
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
6,4647
17:097,0644
En Yüksek
|Değişim
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|Açılış
|: 7,0620
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|Önceki Kapanış
|: 7,0420
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En Düşük
7,0212
17:09311,58
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
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|Açılış
|: 311,58
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|Önceki Kapanış
|: 309,72
|
313,11
En Düşük
305,93
BIST En Aktif Hisseler
|ISFIN
|2,86
|209.979.586
|% 10,00
|
|ISGSY
|3,08
|38.192.664
|% 10,00
|
|MRSHL
|35,20
|487.833
|% 10,00
|
|TUKAS
|8,80
|275.903
|% 10,00
|
|OYAYO
|3,42
|9.281.026
|% 9,97
|
|HUBVC
|11,74
|92.220.461
|% -10,18
|
|MAALT
|46,14
|7.286.975
|% -9,97
|
|LKMNH
|4,25
|891.438
|% -9,96
|
|PENGD
|1,90
|16.700.034
|% -9,95
|
|DOKTA
|13,23
|6.816.876
|% -9,94
|
|GARAN
|7,75
|805.333.731
|% -3,13
|
|ASELS
|21,26
|718.082.538
|% -2,21
|
|THYAO
|7,99
|618.425.089
|% 1,14
|
|YKBNK
|1,93
|354.189.110
|% -2,53
|
|ISFIN
|2,86
|209.979.586
|% 10,00
|
|YKBNK
|1,93
|354.189.110
|% -2,53
|
|GARAN
|7,75
|805.333.731
|% -3,13
|
|ODAS
|1,19
|108.453.570
|% -0,83
|
|ISGYO
|1,33
|108.963.199
|% 6,40
|
|IHLGM
|0,75
|64.379.433
|% -2,60
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,5849
|7,6229
|% 0,95
|
|Frank
|6,6771
|6,7173
|% 0,16
|
|Riyal
|1,7337
|1,7424
|% 0,78
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.490
|1.491
|4,26
|
|Altın Gr.
|311
|312
|1,87
|
|Cumhuriyet
|2.072
|2.104
|-13,00
|
|Tam
|2.055
|2.107
|-23,75
|
|Yarım
|993
|1.019
|-11,49
|
|Çeyrek
|498
|510
|-5,75
|
|Gümüş.Ons
|12,13
|12,16
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|2,53
|2,54
|0,04
|
|B. Petrol
|25,82
|25,82
|0,94
|