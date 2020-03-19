ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
19.03.2020 17:22
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Katılımcılara Duyuru Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830789
BIST
17:0985.377
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -199,38
|Açılış
|: 84.940
|
|Önceki Kapanış
|: 85.577
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86.879
En Düşük
84.072
17:096,5280
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 0,0484
|Açılış
|: 6,5440
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4610
|
6,5461
En Düşük
6,4647
17:097,0611
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0132
|Açılış
|: 7,0620
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|Önceki Kapanış
|: 7,0420
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7,1299
En Düşük
7,0212
17:09311,58
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 1,87
|Açılış
|: 311,58
|
|Önceki Kapanış
|: 309,72
|
313,11
En Düşük
305,93
BIST En Aktif Hisseler
|ISGSY
|3,08
|38.105.808
|% 10,00
|
|ISFIN
|2,86
|209.961.756
|% 10,00
|
|MRSHL
|35,20
|487.833
|% 10,00
|
|TUKAS
|8,80
|275.903
|% 10,00
|
|OYAYO
|3,42
|9.264.217
|% 9,97
|
|HUBVC
|11,73
|92.036.597
|% -10,25
|
|MAALT
|46,14
|7.284.530
|% -9,97
|
|LKMNH
|4,25
|891.438
|% -9,96
|
|PENGD
|1,90
|16.582.353
|% -9,95
|
|DOKTA
|13,23
|6.813.966
|% -9,94
|
|GARAN
|7,72
|800.768.756
|% -3,50
|
|ASELS
|21,18
|714.383.476
|% -2,58
|
|THYAO
|7,96
|611.370.728
|% 0,76
|
|YKBNK
|1,92
|347.222.695
|% -3,03
|
|ISFIN
|2,86
|209.961.756
|% 10,00
|
|YKBNK
|1,92
|347.222.695
|% -3,03
|
|GARAN
|7,72
|800.768.756
|% -3,50
|
|ODAS
|1,19
|108.406.394
|% -0,83
|
|IHLGM
|0,75
|64.333.655
|% -2,60
|
|ISGYO
|1,32
|106.622.703
|% 5,60
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,5849
|7,6229
|% 0,95
|
|Frank
|6,6771
|6,7173
|% 0,16
|
|Riyal
|1,7337
|1,7424
|% 0,78
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.484
|1.485
|-1,78
|
|Altın Gr.
|309
|309
|-0,25
|
|Cumhuriyet
|2.072
|2.104
|-13,00
|
|Tam
|2.055
|2.107
|-23,75
|
|Yarım
|993
|1.019
|-11,49
|
|Çeyrek
|498
|510
|-5,75
|
|Gümüş.Ons
|12,05
|12,09
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|2,51
|2,51
|0,01
|
|B. Petrol
|25,60
|25,60
|0,72
|