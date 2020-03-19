ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
19.03.2020 17:25
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Katılımcılara Duyuru Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830792
BIST
18:0085.100
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -476,72
|Açılış
|: 84.940
|
|Önceki Kapanış
|: 85.577
|
86.879
En Düşük
84.072
18:006,5396
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 0,0600
|Açılış
|: 6,5440
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4610
|
6,5461
En Düşük
6,4647
18:007,0509
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -0,0234
|Açılış
|: 7,0620
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0420
|
7,1299
En Düşük
7,0212
18:00310,13
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,42
|Açılış
|: 310,13
|
|Önceki Kapanış
|: 309,72
|
313,39
En Düşük
305,93
BIST En Aktif Hisseler
|ISGSY
|3,08
|38.542.545
|% 10,00
|
|ISFIN
|2,86
|211.084.246
|% 10,00
|
|TUKAS
|8,80
|522.964
|% 10,00
|
|MRSHL
|35,20
|525.286
|% 10,00
|
|BIZIM
|7,50
|21.679.618
|% 9,97
|
|HUBVC
|11,45
|100.337.535
|% -12,39
|
|ERSU
|1,80
|8.757.699
|% -10,00
|
|MAVI
|30,60
|7.878.727
|% -10,00
|
|LKMNH
|4,25
|914.290
|% -9,96
|
|PENGD
|1,90
|21.156.642
|% -9,95
|
|GARAN
|7,62
|988.833.995
|% -4,75
|
|ASELS
|21,14
|813.144.060
|% -2,76
|
|THYAO
|7,94
|727.582.472
|% 0,51
|
|YKBNK
|1,91
|432.402.248
|% -3,54
|
|ISFIN
|2,86
|211.084.246
|% 10,00
|
|YKBNK
|1,91
|432.402.248
|% -3,54
|
|GARAN
|7,62
|988.833.995
|% -4,75
|
|ODAS
|1,19
|129.837.461
|% -0,83
|
|ISGYO
|1,31
|137.735.272
|% 4,80
|
|IHLGM
|0,75
|73.063.877
|% -2,60
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6306
|7,6688
|% 1,56
|
|Frank
|6,6746
|6,7148
|% 0,13
|
|Riyal
|1,7340
|1,7427
|% 0,79
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.474
|1.474
|-12,35
|
|Altın Gr.
|311
|311
|1,78
|
|Cumhuriyet
|2.072
|2.104
|-13,00
|
|Tam
|2.055
|2.107
|-23,75
|
|Yarım
|993
|1.019
|-11,49
|
|Çeyrek
|498
|510
|-5,75
|
|Gümüş.Ons
|11,98
|12,02
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|2,52
|2,53
|0,03
|
|B. Petrol
|26,17
|26,17
|1,29
|