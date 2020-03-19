ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
19.03.2020 17:27
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Katılımcılara Duyuru Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830796
BIST
17:4485.215
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -361,56
|Açılış
|: 84.940
|
|Önceki Kapanış
|: 85.577
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86.879
En Düşük
84.072
17:446,5412
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 0,0616
|Açılış
|: 6,5440
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4610
|
6,5461
En Düşük
6,4647
17:447,0715
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0028
|Açılış
|: 7,0620
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|Önceki Kapanış
|: 7,0420
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7,1299
En Düşük
7,0212
17:44311,26
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 1,55
|Açılış
|: 311,30
|
|Önceki Kapanış
|: 309,72
|
313,39
En Düşük
305,93
BIST En Aktif Hisseler
|ISFIN
|2,86
|210.811.920
|% 10,00
|
|TUKAS
|8,80
|374.971
|% 10,00
|
|ISGSY
|3,08
|38.455.477
|% 10,00
|
|MRSHL
|35,20
|523.139
|% 10,00
|
|OYAYO
|3,42
|9.332.039
|% 9,97
|
|HUBVC
|11,75
|97.584.767
|% -10,10
|
|LKMNH
|4,25
|892.955
|% -9,96
|
|DERIM
|2,90
|3.367.566
|% -9,94
|
|DOKTA
|13,23
|7.772.936
|% -9,94
|
|TSPOR
|2,19
|120.230.744
|% -9,88
|
|GARAN
|7,72
|905.982.701
|% -3,50
|
|ASELS
|21,34
|777.685.846
|% -1,84
|
|THYAO
|7,99
|687.215.041
|% 1,14
|
|YKBNK
|1,92
|405.909.065
|% -3,03
|
|ISFIN
|2,86
|210.811.920
|% 10,00
|
|YKBNK
|1,92
|405.909.065
|% -3,03
|
|GARAN
|7,72
|905.982.701
|% -3,50
|
|ODAS
|1,21
|121.569.728
|% 0,83
|
|ISGYO
|1,33
|127.434.449
|% 6,40
|
|IHLGM
|0,75
|71.625.243
|% -2,60
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,5892
|7,6272
|% 1,01
|
|Frank
|6,6546
|6,6947
|% -0,17
|
|Riyal
|1,7300
|1,7387
|% 0,56
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.484
|1.484
|-2,12
|
|Altın Gr.
|312
|312
|2,05
|
|Cumhuriyet
|2.072
|2.104
|-13,00
|
|Tam
|2.055
|2.107
|-23,75
|
|Yarım
|993
|1.019
|-11,49
|
|Çeyrek
|498
|510
|-5,75
|
|Gümüş.Ons
|12,01
|12,05
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|2,52
|2,53
|0,03
|
|B. Petrol
|26,20
|26,20
|1,32
|