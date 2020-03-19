ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
19.03.2020 17:29
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Katılımcılara Duyuru Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830797
BIST
17:4285.197
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -379,53
|Açılış
|: 84.940
|
|Önceki Kapanış
|: 85.577
|
86.879
En Düşük
84.072
17:426,5372
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 0,0576
|Açılış
|: 6,5440
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4610
|
6,5461
En Düşük
6,4647
17:427,0675
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0068
|Açılış
|: 7,0620
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0420
|
7,1299
En Düşük
7,0212
17:42311,11
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 1,39
|Açılış
|: 311,11
|
|Önceki Kapanış
|: 309,72
|
313,39
En Düşük
305,93
BIST En Aktif Hisseler
|ISFIN
|2,86
|210.819.276
|% 10,00
|
|TUKAS
|8,80
|374.971
|% 10,00
|
|ISGSY
|3,08
|38.455.477
|% 10,00
|
|MRSHL
|35,20
|523.139
|% 10,00
|
|OYAYO
|3,42
|9.332.039
|% 9,97
|
|HUBVC
|11,67
|97.850.947
|% -10,71
|
|LKMNH
|4,25
|892.955
|% -9,96
|
|PENGD
|1,90
|20.004.015
|% -9,95
|
|TKNSA
|3,80
|55.797.830
|% -9,95
|
|DOKTA
|13,23
|7.784.023
|% -9,94
|
|GARAN
|7,71
|914.834.541
|% -3,63
|
|ASELS
|21,26
|780.304.060
|% -2,21
|
|THYAO
|7,97
|689.953.365
|% 0,89
|
|YKBNK
|1,92
|410.682.045
|% -3,03
|
|ISFIN
|2,86
|210.819.276
|% 10,00
|
|YKBNK
|1,92
|410.682.045
|% -3,03
|
|GARAN
|7,71
|914.834.541
|% -3,63
|
|ODAS
|1,20
|125.048.967
|% 0,00
|
|ISGYO
|1,34
|128.250.073
|% 7,20
|
|IHLGM
|0,75
|72.454.714
|% -2,60
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,5900
|7,6280
|% 1,02
|
|Frank
|6,6601
|6,7002
|% -0,09
|
|Riyal
|1,7307
|1,7393
|% 0,60
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.484
|1.484
|-2,12
|
|Altın Gr.
|312
|312
|2,05
|
|Cumhuriyet
|2.072
|2.104
|-13,00
|
|Tam
|2.055
|2.107
|-23,75
|
|Yarım
|993
|1.019
|-11,49
|
|Çeyrek
|498
|510
|-5,75
|
|Gümüş.Ons
|12,01
|12,05
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|2,52
|2,53
|0,03
|
|B. Petrol
|26,20
|26,20
|1,32
|
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