ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
30.03.2020 17:06
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
Katılımcılara Duyuru Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833303
BIST
17:0588.249
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 123,59
|Açılış
|: 87.937
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|Önceki Kapanış
|: 88.125
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88.812
En Düşük
86.815
17:056,5817
En Yüksek
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|: 2,05%
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|Açılış
|: 6,5970
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|Önceki Kapanış
|: 6,5040
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6,5839
En Düşük
6,4403
17:057,2618
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
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|Açılış
|: 7,0520
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|Önceki Kapanış
|: 6,9820
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7,2682
En Düşük
7,1420
17:05342,86
En Yüksek
|Değişim
|: 1,42%
|| 4,80
|Açılış
|: 342,86
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|Önceki Kapanış
|: 338,06
|
343,62
En Düşük
335,69
BIST En Aktif Hisseler
|GSDHO
|1,10
|31.385.561
|% 10,00
|
|TMPOL
|4,73
|5.566.388
|% 10,00
|
|MARKA
|0,88
|5.580.769
|% 10,00
|
|IHYAY
|0,66
|37.179.899
|% 10,00
|
|KNFRT
|6,60
|11.382.731
|% 10,00
|
|GLRYH
|2,16
|321.326
|% -10,00
|
|RTALB
|5,19
|316.839
|% -9,90
|
|MTRYO
|3,85
|3.834.153
|% -9,84
|
|UZERB
|2,31
|135.573
|% -9,77
|
|SELEC
|7,39
|72.162.793
|% -9,44
|
|THYAO
|8,75
|684.046.395
|% -1,24
|
|ASELS
|23,26
|571.689.632
|% 0,61
|
|GARAN
|8,03
|500.258.892
|% 1,90
|
|PGSUS
|31,38
|451.609.668
|% -9,15
|
|SASA
|7,98
|334.869.954
|% 9,92
|
|IHLGM
|0,95
|167.730.948
|% 5,56
|
|GSRAY
|2,02
|278.685.245
|% 4,66
|
|IHLAS
|0,49
|58.722.269
|% 4,26
|
|TSPOR
|2,79
|235.272.195
|% 7,72
|
|YKBNK
|1,89
|164.983.154
|% 0,53
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,1224
|8,1632
|% 1,51
|
|Frank
|6,8440
|6,8853
|% 1,28
|
|Riyal
|1,7449
|1,7537
|% 1,93
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.619
|1.621
|-8,27
|
|Altın Gr.
|343
|343
|5,32
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,07
|14,11
|-0,36
|
|Gümüş Gr.
|2,98
|2,99
|-0,01
|
|B. Petrol
|25,96
|25,96
|-1,99
|