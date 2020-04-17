ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
17.04.2020 17:03
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 17/02/2020 tarih ve 12233903-325.01.01-E.1961 sayılı izni doğrultusunda, 27/03/2020 tarihi itibarıyla AEO işlem kodlu Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Ata Finans Dengeli Değişken Grup Emeklilik Yatırım Fonu, AEZ işlem kodlu "Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Ata Finans Dinamik Değişken Grup Emeklilik Yatırım Fonu" ile birleştirilerek varlığı sona ermiştir.
Varlığı sona eren AEO işlem kodlu Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Ata Finans Dengeli Değişken Grup Emeklilik Yatırım Fonu'nun 2019 sonu yıllık raporları ve ekleri ilişikte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839018
BIST
17:2997.923
En Yüksek
|Değişim
|: 1,74%
|| 1.674,18
|Açılış
|: 98.287
|
|Önceki Kapanış
|: 96.249
|
98.759
En Düşük
97.601
17:296,9426
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0022
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9555
En Düşük
6,8307
17:297,5536
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0203
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5587
En Düşük
7,4073
17:29376,29
En Yüksek
|Değişim
|: -1,95%
|| -7,48
|Açılış
|: 376,29
|
|Önceki Kapanış
|: 383,77
|
383,85
En Düşük
370,25
BIST En Aktif Hisseler
|ANELE
|3,52
|20.900.472
|% 10,00
|
|BALAT
|2,20
|312.055
|% 10,00
|
|YBTAS
|6.820,10
|282.799
|% 10,00
|
|RTALB
|10,46
|23.082.388
|% 9,99
|
|MAALT
|66,10
|7.058.088
|% 9,98
|
|TSPOR
|4,41
|12.070.179
|% -10,00
|
|SODSN
|22,40
|164.767
|% -9,97
|
|MERIT
|14,00
|31.941
|% -9,68
|
|MZHLD
|13,81
|56.433
|% -7,93
|
|IDGYO
|3,33
|9.735.269
|% -7,50
|
|PGSUS
|51,05
|1.453.641.122
|% 2,26
|
|GARAN
|8,41
|895.195.025
|% 1,94
|
|THYAO
|10,41
|819.687.476
|% 2,46
|
|ASELS
|26,94
|716.093.419
|% 1,05
|
|AKBNK
|5,78
|576.472.649
|% 2,30
|
|KARSN
|1,46
|260.846.289
|% 5,80
|
|YKBNK
|1,99
|303.110.189
|% 2,05
|
|IHLAS
|0,65
|81.356.721
|% -2,99
|
|EKGYO
|1,21
|128.021.347
|% 2,54
|
|IHLGM
|1,06
|113.463.193
|% -0,93
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6318
|8,6751
|% 0,08
|
|Frank
|7,1472
|7,1903
|% 0,27
|
|Riyal
|1,8406
|1,8498
|% -0,10
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.686
|1.687
|-31,48
|
|Altın Gr.
|377
|377
|-6,82
|
|Cumhuriyet
|2.423
|2.478
|-45,40
|
|Tam
|2.494
|2.554
|-42,90
|
|Yarım
|1.211
|1.241
|-22,70
|
|Çeyrek
|608
|621
|-11,30
|
|Gümüş.Ons
|15,17
|15,21
|-0,35
|
|Gümüş Gr.
|3,40
|3,41
|-0,07
|
|B. Petrol
|28,36
|28,36
|0,54
|
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