ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama









ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 17/02/2020 tarih ve 12233903-325.01.01-E.1961 sayılı izni doğrultusunda, 27/03/2020 tarihi itibarıyla AEO işlem kodlu Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Ata Finans Dengeli Değişken Grup Emeklilik Yatırım Fonu, AEZ işlem kodlu "Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Ata Finans Dinamik Değişken Grup Emeklilik Yatırım Fonu" ile birleştirilerek varlığı sona ermiştir.Varlığı sona eren AEO işlem kodlu Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Ata Finans Dengeli Değişken Grup Emeklilik Yatırım Fonu'nun 2019 sonu yıllık raporları ve ekleri ilişikte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839018BIST