ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama









ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarTanıtım Formu Tadil MetniSermaye Piyasası Kurulu'nun 10.04.2020 tarih ve E.4091 sayılı yazısına istinaden ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde (TTSG) ilan işlemlerinin ileri bir tarihte yapılması kaydıyla ilan ile yürürlüğe konulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845250BIST