ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
26.06.2020 10:01
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Tanıtım Formu Tadil Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853050
BIST
11:18115.025
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 885,83
|Açılış
|: 115.117
|
|Önceki Kapanış
|: 114.139
|
115.327
En Düşük
114.928
11:186,8558
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0002
|Açılış
|: 6,8680
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8700
|
6,8572
En Düşük
6,8444
11:187,6986
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0056
|Açılış
|: 7,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7050
|
7,7000
En Düşük
7,6816
11:18388,77
En Yüksek
|Değişim
|: -0,00%
|| -0,02
|Açılış
|: 388,77
|
|Önceki Kapanış
|: 388,79
|
389,42
En Düşük
387,25
BIST En Aktif Hisseler
|ORGE
|6,97
|78.122.383
|% 9,94
|
|VKFYO
|2,73
|3.270.662
|% 9,64
|
|SARKY
|6,88
|19.568.080
|% 9,55
|
|AYEN
|5,29
|111.339.139
|% 9,07
|
|AKSUE
|12,03
|19.725.640
|% 8,77
|
|HALKS
|3,75
|24.964
|% -9,86
|
|BASCM
|3,61
|20.137
|% -6,96
|
|YKGYO
|3,99
|39.764.100
|% -5,45
|
|GUBRF
|26,78
|78.873.374
|% -3,67
|
|LUKSK
|15,36
|455.735
|% -3,15
|
|ISFIN
|4,18
|540.807.511
|% 3,47
|
|KRDMD
|3,08
|340.932.784
|% 2,33
|
|ODAS
|2,33
|215.708.908
|% 2,19
|
|THYAO
|12,56
|197.986.002
|% 1,13
|
|TSPOR
|8,14
|172.087.305
|% 0,87
|
|ISFIN
|4,18
|540.807.511
|% 3,47
|
|KRDMD
|3,08
|340.932.784
|% 2,33
|
|IHLGM
|1,60
|157.806.825
|% -0,62
|
|ODAS
|2,33
|215.708.908
|% 2,19
|
|IHLAS
|0,86
|75.548.235
|% -1,15
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4777
|8,5202
|% -0,11
|
|Frank
|7,2058
|7,2492
|% 0,10
|
|Riyal
|1,8219
|1,8310
|% -0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.765
|1.765
|1,30
|
|Altın Gr.
|389
|389
|-0,02
|
|Cumhuriyet
|2.519
|2.539
|-0,80
|
|Tam
|2.592
|2.606
|-0,80
|
|Yarım
|1.259
|1.275
|-0,40
|
|Çeyrek
|630
|638
|-0,20
|
|Gümüş.Ons
|17,79
|17,84
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,92
|3,93
|-0,00
|
|B. Petrol
|41,22
|41,22
|0,17
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