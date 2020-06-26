ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
26.06.2020 10:03
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Tanıtım Formu Tadil Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853053
BIST
11:55115.180
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 1.041,39
|Açılış
|: 115.117
|
|Önceki Kapanış
|: 114.139
|
115.327
En Düşük
114.928
11:556,8567
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0007
|Açılış
|: 6,8670
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8700
|
6,8572
En Düşük
6,8444
11:557,7012
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0082
|Açılış
|: 7,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7050
|
7,7061
En Düşük
7,6816
11:55389,09
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,30
|Açılış
|: 389,09
|
|Önceki Kapanış
|: 388,79
|
389,50
En Düşük
387,25
BIST En Aktif Hisseler
|ORGE
|6,97
|78.622.453
|% 9,94
|
|VKFYO
|2,73
|3.472.966
|% 9,64
|
|SARKY
|6,87
|24.092.143
|% 9,39
|
|AYEN
|5,29
|119.735.701
|% 9,07
|
|KSTUR
|58,00
|137.460
|% 7,61
|
|HALKS
|3,75
|24.964
|% -9,86
|
|BASCM
|3,61
|20.137
|% -6,96
|
|YKGYO
|4,01
|45.030.609
|% -4,98
|
|GUBRF
|26,48
|105.069.809
|% -4,75
|
|BAYRK
|7,66
|3.162.895
|% -3,40
|
|ISFIN
|4,18
|590.397.012
|% 3,47
|
|KRDMD
|3,09
|449.063.402
|% 2,66
|
|ODAS
|2,33
|235.310.395
|% 2,19
|
|IHLGM
|1,62
|225.424.387
|% 0,62
|
|THYAO
|12,57
|213.707.191
|% 1,21
|
|KRDMD
|3,09
|449.063.402
|% 2,66
|
|ISFIN
|4,18
|590.397.012
|% 3,47
|
|IHLGM
|1,62
|225.424.387
|% 0,62
|
|CEMAS
|1,45
|148.910.996
|% 0,00
|
|ODAS
|2,33
|235.310.395
|% 2,19
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4801
|8,5226
|% -0,09
|
|Frank
|7,2081
|7,2515
|% 0,13
|
|Riyal
|1,8219
|1,8310
|% -0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.765
|1.765
|1,58
|
|Altın Gr.
|389
|389
|0,22
|
|Cumhuriyet
|2.520
|2.539
|-1,00
|
|Tam
|2.594
|2.605
|-1,10
|
|Yarım
|1.260
|1.275
|-0,50
|
|Çeyrek
|630
|638
|-0,30
|
|Gümüş.Ons
|17,81
|17,84
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,92
|3,93
|0,00
|
|B. Petrol
|41,34
|41,34
|0,29
|
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Tabandan işlem gören hisse senetleri : HALKS, AKSUE, HURGZ