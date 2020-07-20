ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama









ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarAllianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonunun 17.07.2020 tarihinde oluşan nakit ihtiyacının karşılanması amacıyla, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.'den 17.07.2020 tarihinde 20.07.2020 vadeli 634.600-TL tutarında %8,20 oran ile 3 günlük kredi kullanılmasına karar verilmiştir. Kredi kullanımından doğan faiz ve vergilere karşılık gelen tutarın tamamı, fonun portföy yöneticisi olan HSBC Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından karşılanmış olup söz konusu kredi kullanımı nedeniyle fona herhangi bir gider yansımamıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860448BIST