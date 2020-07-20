ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
20.07.2020 15:03
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonunun 17.07.2020 tarihinde oluşan nakit ihtiyacının karşılanması amacıyla, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.'den 17.07.2020 tarihinde 20.07.2020 vadeli 634.600-TL tutarında %8,20 oran ile 3 günlük kredi kullanılmasına karar verilmiştir. Kredi kullanımından doğan faiz ve vergilere karşılık gelen tutarın tamamı, fonun portföy yöneticisi olan HSBC Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından karşılanmış olup söz konusu kredi kullanımı nedeniyle fona herhangi bir gider yansımamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860448
BIST
16:26119.529
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 742,54
|Açılış
|: 118.844
|
|Önceki Kapanış
|: 118.786
|
119.747
En Düşük
118.583
16:266,8570
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0008
|Açılış
|: 6,9070
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9110
|
6,8624
En Düşük
6,8510
16:267,8315
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0074
|Açılış
|: 7,8550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8650
|
7,8694
En Düşük
7,8177
16:26400,44
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 1,32
|Açılış
|: 400,44
|
|Önceki Kapanış
|: 399,12
|
400,95
En Düşük
398,22
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|1.510,40
|18.394.588
|% 10,00
|
|PKENT
|445,50
|997.920
|% 10,00
|
|MERIT
|33,88
|326.872
|% 10,00
|
|BERA
|7,93
|8.865.121
|% 9,99
|
|BFREN
|606,50
|3.418.234
|% 9,99
|
|TSPOR
|4,02
|173.148.092
|% -9,87
|
|ASUZU
|16,53
|141.054.945
|% -6,87
|
|IZFAS
|2,70
|362.996
|% -6,25
|
|DITAS
|30,80
|4.225.188
|% -5,75
|
|AYES
|4,65
|71.561
|% -5,68
|
|EKGYO
|2,31
|990.388.353
|% 0,87
|
|SISE
|6,46
|908.247.985
|% 4,19
|
|GUSGR
|5,44
|856.115.509
|% 9,46
|
|ASELS
|33,04
|693.293.864
|% 1,47
|
|CEMAS
|1,83
|609.943.168
|% 6,40
|
|EKGYO
|2,31
|990.388.353
|% 0,87
|
|CEMAS
|1,83
|609.943.168
|% 6,40
|
|ADESE
|2,51
|394.387.402
|% 9,61
|
|GUSGR
|5,44
|856.115.509
|% 9,46
|
|SISE
|6,46
|908.247.985
|% 4,19
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6410
|8,6844
|% 0,58
|
|Frank
|7,2751
|7,3189
|% -0,00
|
|Riyal
|1,8230
|1,8321
|% 0,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.816
|1.816
|5,79
|
|Altın Gr.
|400
|400
|1,35
|
|Cumhuriyet
|2.598
|2.620
|20,60
|
|Tam
|2.676
|2.688
|21,20
|
|Yarım
|1.299
|1.315
|10,40
|
|Çeyrek
|651
|658
|5,20
|
|Gümüş.Ons
|19,66
|19,69
|0,35
|
|Gümüş Gr.
|4,33
|4,34
|0,07
|
|B. Petrol
|42,91
|42,91
|-0,23
|