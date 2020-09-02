ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
02.09.2020 09:29
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Katılımcılara Duyuru Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/872824
BIST
10:571.084
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -1,37
|Açılış
|: 1.086
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|Önceki Kapanış
|: 1.085
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1.089
En Düşük
1.083
10:577,3759
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
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|Açılış
|: 7,3790
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|Önceki Kapanış
|: 7,3650
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7,3764
En Düşük
7,3588
10:578,7579
En Yüksek
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|: -0,23%
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|Önceki Kapanış
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En Yüksek
|Değişim
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|Açılış
|: 465,20
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|Önceki Kapanış
|: 466,67
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467,51
En Düşük
463,84
BIST En Aktif Hisseler10:54
|PKENT
|1.131,30
|4.013.078
|% 10,00
|
|BALAT
|2,31
|202.809
|% 10,00
|
|YONGA
|31,46
|210.908
|% 10,00
|
|TKURU
|188,30
|1.287.219
|% 9,99
|
|AKYHO
|5,18
|7.123.825
|% 9,98
|
|BURVA
|56,35
|486.864
|% -9,98
|
|DOGUB
|4,26
|20.110.372
|% -9,94
|
|IZMDC
|22,86
|165.506
|% -9,93
|
|KENT
|520,00
|4.500.631
|% -8,13
|
|OZBAL
|6,83
|25.971.640
|% -6,69
|
|FENER
|30,42
|273.411.487
|% 7,87
|
|GSRAY
|3,31
|251.145.833
|% 4,42
|
|TURSG
|6,35
|238.521.371
|% 6,72
|
|SISE
|6,23
|233.298.521
|% 0,48
|
|BJKAS
|3,27
|207.910.455
|% 5,48
|
|GSRAY
|3,31
|251.145.833
|% 4,42
|
|BJKAS
|3,27
|207.910.455
|% 5,48
|
|TURSG
|6,35
|238.521.371
|% 6,72
|
|SISE
|6,23
|233.298.521
|% 0,48
|
|EKGYO
|1,77
|54.014.902
|% 0,57
|
|10:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3727
|7,3771
|% 0,13
|
|Euro
|8,7546
|8,7601
|% -0,20
|
|Sterlin
|9,8094
|9,8586
|% -0,18
|
|Frank
|8,0570
|8,1056
|% -0,11
|
|Riyal
|1,9605
|1,9703
|% 0,14
|
|10:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.960
|1.961
|-9,82
|
|Altın Gr.
|465
|465
|-1,95
|
|Cumhuriyet
|3.100
|3.147
|11,00
|
|Tam
|3.085
|3.163
|12,01
|
|Yarım
|1.491
|1.530
|5,80
|
|Çeyrek
|748
|765
|2,91
|
|Gümüş.Ons
|27,75
|27,79
|-0,34
|
|Gümüş Gr.
|6,58
|6,59
|-0,07
|
|B. Petrol
|45,94
|45,94
|0,36
|