ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
02.09.2020 09:29
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Katılımcılara Duyuru Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/872826
BIST
10:501.086
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,95
|Açılış
|: 1.086
|
|Önceki Kapanış
|: 1.085
|
1.089
En Düşük
1.083
10:507,3751
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0075
|Açılış
|: 7,3790
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3650
|
7,3764
En Düşük
7,3588
10:508,7588
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0190
|Açılış
|: 8,7800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7550
|
8,7941
En Düşük
8,7500
10:50465,26
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -1,41
|Açılış
|: 465,31
|
|Önceki Kapanış
|: 466,67
|
467,51
En Düşük
463,84
BIST En Aktif Hisseler10:50
|PKENT
|1.131,30
|4.013.078
|% 10,00
|
|BALAT
|2,31
|202.809
|% 10,00
|
|YONGA
|31,46
|210.908
|% 10,00
|
|TKURU
|188,30
|1.287.219
|% 9,99
|
|AKYHO
|5,18
|7.123.623
|% 9,98
|
|BURVA
|56,35
|486.864
|% -9,98
|
|DOGUB
|4,26
|20.036.286
|% -9,94
|
|IZMDC
|22,86
|165.506
|% -9,93
|
|OZBAL
|6,66
|22.458.527
|% -9,02
|
|KENT
|520,00
|4.346.363
|% -8,13
|
|FENER
|30,52
|268.688.621
|% 8,23
|
|GSRAY
|3,31
|245.067.204
|% 4,42
|
|TURSG
|6,34
|230.346.314
|% 6,55
|
|SISE
|6,20
|208.619.237
|% 0,00
|
|BJKAS
|3,28
|206.210.308
|% 5,81
|
|GSRAY
|3,31
|245.067.204
|% 4,42
|
|BJKAS
|3,28
|206.210.308
|% 5,81
|
|TURSG
|6,34
|230.346.314
|% 6,55
|
|SISE
|6,20
|208.619.237
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,77
|53.931.896
|% 0,57
|
|10:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3729
|7,3751
|% 0,10
|
|Euro
|8,7546
|8,7588
|% -0,22
|
|Sterlin
|9,8062
|9,8554
|% -0,22
|
|Frank
|8,0577
|8,1062
|% -0,10
|
|Riyal
|1,9602
|1,9701
|% 0,13
|
|10:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.960
|1.960
|-10,58
|
|Altın Gr.
|465
|465
|-1,71
|
|Cumhuriyet
|3.100
|3.147
|11,00
|
|Tam
|3.085
|3.163
|12,01
|
|Yarım
|1.491
|1.530
|5,80
|
|Çeyrek
|748
|765
|2,91
|
|Gümüş.Ons
|27,75
|27,79
|-0,34
|
|Gümüş Gr.
|6,59
|6,60
|-0,06
|
|B. Petrol
|45,94
|45,94
|0,36
|
Seans Raporu
10:50
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10:59DOGUB
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Endeks 1, 085 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 05 altında . İşlem hacmi 2, 320.00 milyon TL de
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10:56OZBAL
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10:55QNBFL
Yüzde 5.34 oranında artışla 150.00 lira fiyatla işlem gören hissede 72, 933 adet işlem
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10:52
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TUPRS, ASELS, MGROS