ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama









ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarSAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. tarafından, Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Para Piyasası Emeklilik Yatırım Fonu'nun (AMP) portföyünde yer alan "AK Yatırım Menkul Değerler A.Ş."nin uzun vadeli ulusal kredi notu AA+'dan AAA'ya revize edilirken, kısa vadeli ulusal kredi notu A1+ olarak belirlenmiştir. Görünüm her iki vade için de stabildir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879295BIST