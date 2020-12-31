ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
31.12.2020 11:13
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Katılımcılara Duyuru Metni-AMR unvan değişikliği
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895971
BIST
15:211.477
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -2,53
|Açılış
|: 1.481
|
|Önceki Kapanış
|: 1.480
|
1.484
En Düşük
1.472
15:217,4270
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,0438
|Açılış
|: 7,4450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3750
|
7,4936
En Düşük
7,3424
15:219,1237
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,0596
|Açılış
|: 9,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0650
|
9,2087
En Düşük
9,0285
15:21451,90
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 2,44
|Açılış
|: 451,90
|
|Önceki Kapanış
|: 449,47
|
456,51
En Düşük
446,12
BIST En Aktif Hisseler15:21
|MAALT
|111,10
|41.351.191
|% 10,00
|
|KSTUR
|157,30
|511.594
|% 10,00
|
|CRFSA
|78,15
|75.894.811
|% 9,99
|
|PSDTC
|19,71
|21.132.059
|% 9,99
|
|PSDTC
|19,71
|21.132.059
|% 9,99
|
|ISATR
|203.315,00
|203.315
|% -10,00
|
|PAMEL
|21,32
|805.330
|% -9,97
|
|ARZUM
|24,62
|1.203.107.098
|% -9,95
|
|BRMEN
|3,46
|884.573
|% -9,90
|
|SODSN
|26,20
|286.279
|% -9,53
|
|GUBRF
|86,25
|2.446.340.569
|% 2,62
|
|ARZUM
|24,62
|1.203.107.098
|% -9,95
|
|SISE
|7,35
|1.188.642.752
|% 0,96
|
|GARAN
|10,32
|856.214.453
|% -0,48
|
|ZOREN
|2,83
|563.461.317
|% 4,81
|
|ZOREN
|2,83
|563.461.317
|% 4,81
|
|SISE
|7,35
|1.188.642.752
|% 0,96
|
|EKGYO
|2,14
|283.393.308
|% -0,47
|
|ISGYO
|2,52
|267.446.490
|% 9,09
|
|TSKB
|1,78
|197.092.360
|% -1,11
|
|15:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4222
|7,4270
|% 0,59
|
|Euro
|9,1093
|9,1237
|% 0,66
|
|Sterlin
|10,1033
|10,1539
|% 0,79
|
|Frank
|8,3879
|8,4384
|% 0,61
|
|Riyal
|1,9718
|1,9817
|% 0,49
|
|15:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.894
|1.894
|0,55
|
|Altın Gr.
|452
|452
|2,57
|
|Cumhuriyet
|3.002
|3.047
|43,00
|
|Tam
|2.987
|3.065
|44,35
|
|Yarım
|1.444
|1.482
|21,45
|
|Çeyrek
|724
|741
|10,72
|
|Gümüş.Ons
|26,44
|26,47
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|6,31
|6,32
|0,00
|
|B. Petrol
|51,12
|51,12
|-0,51
|