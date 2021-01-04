ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
04.01.2021 08:19
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Tanıtım Formu Tadil Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/896456
BIST
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BIST En Aktif Hisseler11:10
|NIBAS
|57,20
|15.426.238
|% 10,00
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|UFUK
|14,74
|60.242
|% 10,00
|
|MAALT
|122,20
|11.970.901
|% 9,99
|
|TGSAS
|13,98
|2.326.230
|% 9,99
|
|PSDTC
|21,68
|9.682.236
|% 9,99
|
|ADEL
|31,46
|68.943.929
|% -9,96
|
|BRMEN
|3,12
|121.702
|% -9,83
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|ARZUM
|22,98
|135.996.924
|% -6,66
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|SELGD
|4,68
|1.170
|% -6,02
|
|KARTN
|90,00
|24.014.333
|% -5,81
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|GUBRF
|82,70
|548.087.658
|% -3,89
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|EKGYO
|2,21
|482.213.393
|% 3,27
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|KOZAL
|103,50
|405.314.738
|% 7,03
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|GARAN
|10,48
|375.677.057
|% 1,06
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|AKBNK
|7,09
|275.762.456
|% 2,31
|
|EKGYO
|2,21
|482.213.393
|% 3,27
|
|ISGYO
|2,62
|187.156.850
|% 3,15
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|ZOREN
|2,84
|190.785.906
|% 2,53
|
|YKBNK
|3,11
|202.378.701
|% 0,97
|
|KARSN
|3,39
|218.584.759
|% 4,31
|
|11:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3538
|7,3586
|% -0,96
|
|Euro
|9,0188
|9,0279
|% -0,52
|
|Sterlin
|10,0262
|10,0765
|% -1,00
|
|Frank
|8,2978
|8,3478
|% -0,70
|
|Riyal
|1,9528
|1,9626
|% -1,10
|
|11:10
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.932
|1.932
|36,16
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|Altın Gr.
|455
|455
|2,47
|
|Cumhuriyet
|3.004
|3.049
|45,00
|
|Tam
|2.989
|3.066
|45,90
|
|Yarım
|1.445
|1.483
|22,21
|
|Çeyrek
|725
|742
|11,10
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|Gümüş.Ons
|27,31
|27,35
|1,00
|
|Gümüş Gr.
|6,42
|6,43
|0,14
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|B. Petrol
|52,90
|52,90
|1,10
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