ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
04.01.2021 08:24
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Tanıtım Formu Tadil Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/896468
BIST
12:071.495
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En Düşük
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BIST En Aktif Hisseler12:07
|NIBAS
|57,20
|17.462.287
|% 10,00
|
|UFUK
|14,74
|60.242
|% 10,00
|
|MAALT
|122,20
|12.150.779
|% 9,99
|
|TGSAS
|13,98
|2.434.813
|% 9,99
|
|PSDTC
|21,68
|9.763.384
|% 9,99
|
|ADEL
|31,46
|90.313.729
|% -9,96
|
|BRMEN
|3,12
|121.702
|% -9,83
|
|CLEBI
|166,40
|54.040.967
|% -8,83
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|GLRYH
|10,11
|5.294.663
|% -6,99
|
|VKING
|8,40
|6.524.534
|% -6,67
|
|GUBRF
|82,65
|789.504.456
|% -3,95
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|KOZAL
|104,00
|647.752.296
|% 7,55
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|GARAN
|10,44
|556.106.823
|% 0,68
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|SISE
|7,39
|510.309.297
|% 1,09
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|EKGYO
|2,22
|507.712.641
|% 3,74
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|EKGYO
|2,22
|507.712.641
|% 3,74
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|YKBNK
|3,16
|455.362.774
|% 2,60
|
|TSKB
|1,82
|228.875.300
|% 2,25
|
|SKBNK
|1,56
|166.553.400
|% 3,31
|
|KARSN
|3,50
|364.301.001
|% 7,69
|
|12:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3672
|7,3710
|% -0,79
|
|Euro
|9,0553
|9,0631
|% -0,13
|
|Sterlin
|10,0678
|10,1183
|% -0,59
|
|Frank
|8,3461
|8,3963
|% -0,13
|
|Riyal
|1,9604
|1,9703
|% -0,71
|
|12:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.932
|1.932
|35,96
|
|Altın Gr.
|458
|458
|5,45
|
|Cumhuriyet
|3.040
|3.086
|37,00
|
|Tam
|3.025
|3.102
|35,65
|
|Yarım
|1.462
|1.500
|17,24
|
|Çeyrek
|733
|750
|8,62
|
|Gümüş.Ons
|27,26
|27,30
|0,95
|
|Gümüş Gr.
|6,46
|6,47
|0,18
|
|B. Petrol
|53,27
|53,27
|1,47
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