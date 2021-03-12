ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
12.03.2021 16:27
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
İçtüzük ve İzahname Değişiklikleri için Katılımcılara Duyuru Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917941
BIST
17:431.556
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
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|Açılış
|: 1.558
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
1.549
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En Yüksek
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
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17:439,0568
En Yüksek
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17:43415,66
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
|: 414,42
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417,54
En Düşük
413,14
BIST En Aktif Hisseler17:43
|TRILC
|17,71
|10.173.828
|% 10,00
|
|MERIT
|311,50
|1.268.835
|% 9,99
|
|SANKO
|12,01
|164.878.026
|% 9,98
|
|VAKKO
|14,24
|45.693.924
|% 9,96
|
|KAPLM
|26,08
|3.073.521
|% 9,95
|
|BURCE
|26,68
|46.920.654
|% -7,81
|
|ALBRK
|1,96
|146.126.089
|% -7,55
|
|IDEAS
|55,50
|2.163.626
|% -7,04
|
|ULUSE
|58,90
|3.078.167
|% -6,51
|
|GLRYH
|10,64
|15.387.843
|% -6,26
|
|GARAN
|8,93
|1.685.604.346
|% -0,33
|
|SASA
|44,66
|1.112.264.518
|% -0,53
|
|KRDMD
|7,63
|790.791.631
|% 2,01
|
|EKGYO
|2,29
|759.057.500
|% -1,29
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|TCELL
|16,63
|599.546.506
|% 0,48
|
|EKGYO
|2,29
|759.057.500
|% -1,29
|
|GARAN
|8,93
|1.685.604.346
|% -0,33
|
|YKBNK
|2,74
|459.419.434
|% 0,74
|
|IHLAS
|0,92
|106.660.568
|% 2,22
|
|IHLGM
|1,18
|134.051.636
|% 0,00
|
|17:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5818
|7,5873
|% 1,49
|
|Euro
|9,0502
|9,0568
|% 0,89
|
|Sterlin
|10,4904
|10,5430
|% 0,58
|
|Frank
|8,1187
|8,1676
|% 0,74
|
|Riyal
|2,0166
|2,0267
|% 1,46
|
|17:43
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.707
|1.707
|-16,97
|
|Altın Gr.
|415
|415
|0,96
|
|Cumhuriyet
|2.763
|2.804
|-15,00
|
|Tam
|2.746
|2.818
|-5,95
|
|Yarım
|1.327
|1.363
|-2,87
|
|Çeyrek
|666
|681
|-1,44
|
|Gümüş.Ons
|25,65
|25,70
|-0,46
|
|Gümüş Gr.
|6,21
|6,21
|-0,08
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|B. Petrol
|69,32
|69,32
|-0,31
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