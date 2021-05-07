ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
07.05.2021 12:26
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Katılımcılara Duyuru Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/935198
BIST
13:431.435
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
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|: 1.432
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En Düşük
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485,95
En Düşük
481,31
BIST En Aktif Hisseler13:41
|IHGZT
|1,43
|7.103.091
|% 10,00
|
|AYES
|22,00
|893.288
|% 10,00
|
|AYCES
|80,65
|1.479.973
|% 9,73
|
|IDEAS
|74,40
|1.311.303
|% 9,57
|
|ETILR
|8,16
|2.965.902
|% 9,09
|
|VAKFN
|15,54
|4.769.071
|% -9,97
|
|ORMA
|32,50
|345.055
|% -8,45
|
|ITTFH
|1,92
|61.662.258
|% -7,69
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|AYEN
|6,51
|69.032.460
|% -6,60
|
|AKSA
|16,04
|64.668.522
|% -6,58
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|PETKM
|6,49
|3.884.491.374
|% -5,94
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|KOZAL
|129,00
|1.234.546.919
|% 5,31
|
|GARAN
|7,61
|908.353.129
|% 2,98
|
|KRDMD
|8,28
|688.518.335
|% 0,00
|
|TUPRS
|95,65
|644.235.922
|% 4,31
|
|PETKM
|6,49
|3.884.491.374
|% -5,94
|
|TSKB
|1,30
|314.709.419
|% 4,84
|
|YKBNK
|2,11
|387.285.594
|% 1,44
|
|SKBNK
|1,17
|143.666.353
|% 1,74
|
|GARAN
|7,61
|908.353.129
|% 2,98
|
|13:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2774
|8,2815
|% 0,14
|
|Euro
|10,0011
|10,0085
|% 0,03
|
|Sterlin
|11,4861
|11,5437
|% 0,29
|
|Frank
|9,0733
|9,1280
|% -0,02
|
|Riyal
|2,2001
|2,2111
|% 0,09
|
|13:41
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.821
|1.821
|6,13
|
|Altın Gr.
|485
|485
|2,19
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|27,35
|27,38
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|7,27
|7,28
|0,02
|
|B. Petrol
|68,06
|68,06
|-0,03
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