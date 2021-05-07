ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
07.05.2021 12:27
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Katılımcılara Duyuru Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/935199
BIST
13:421.435
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
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|Açılış
|: 1.432
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
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13:428,2825
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En Düşük
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13:4210,0108
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485,95
En Düşük
481,31
BIST En Aktif Hisseler13:42
|IHGZT
|1,43
|7.121.330
|% 10,00
|
|AYES
|22,00
|893.288
|% 10,00
|
|AYCES
|80,65
|1.479.973
|% 9,73
|
|IDEAS
|74,40
|1.311.303
|% 9,57
|
|INVEO
|119,20
|125.342.220
|% 9,26
|
|VAKFN
|15,54
|4.789.708
|% -9,97
|
|ORMA
|32,50
|345.055
|% -8,45
|
|ITTFH
|1,92
|62.800.634
|% -7,69
|
|AYEN
|6,52
|70.883.867
|% -6,46
|
|AKSA
|16,06
|65.381.531
|% -6,46
|
|PETKM
|6,51
|3.918.879.973
|% -5,65
|
|KOZAL
|129,30
|1.242.393.252
|% 5,55
|
|GARAN
|7,60
|910.194.801
|% 2,84
|
|KRDMD
|8,27
|699.941.346
|% -0,12
|
|TUPRS
|95,70
|647.483.913
|% 4,36
|
|PETKM
|6,51
|3.918.879.973
|% -5,65
|
|TSKB
|1,30
|317.747.729
|% 4,84
|
|YKBNK
|2,12
|387.582.388
|% 1,92
|
|SKBNK
|1,17
|143.769.863
|% 1,74
|
|GARAN
|7,60
|910.194.801
|% 2,84
|
|13:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2814
|8,2825
|% 0,16
|
|Euro
|10,0012
|10,0108
|% 0,06
|
|Sterlin
|11,4849
|11,5425
|% 0,28
|
|Frank
|9,0724
|9,1270
|% -0,03
|
|Riyal
|2,2001
|2,2111
|% 0,09
|
|13:42
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.821
|1.821
|6,14
|
|Altın Gr.
|485
|485
|2,19
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|27,35
|27,39
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|7,27
|7,28
|0,02
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|B. Petrol
|68,09
|68,09
|0,00
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