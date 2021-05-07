ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
07.05.2021 12:29
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Katılımcılara Duyuru Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/935201
BIST
13:571.434
En Yüksek
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485,95
En Düşük
481,31
BIST En Aktif Hisseler13:57
|IHGZT
|1,43
|7.162.667
|% 10,00
|
|AYES
|22,00
|893.288
|% 10,00
|
|TGSAS
|13,87
|4.512.702
|% 9,99
|
|AYCES
|80,65
|1.479.973
|% 9,73
|
|IDEAS
|74,40
|1.311.303
|% 9,57
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|VAKFN
|15,54
|4.814.043
|% -9,97
|
|ORMA
|32,50
|345.055
|% -8,45
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|ITTFH
|1,92
|63.494.831
|% -7,69
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|ULAS
|5,15
|7.003.353
|% -6,02
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|PETKM
|6,52
|4.147.679.053
|% -5,51
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|PETKM
|6,52
|4.147.679.053
|% -5,51
|
|KOZAL
|129,10
|1.253.258.238
|% 5,39
|
|KRDMD
|8,26
|742.093.437
|% -0,24
|
|TUPRS
|95,75
|655.791.176
|% 4,42
|
|YKBNK
|2,12
|388.790.806
|% 1,92
|
|PETKM
|6,52
|4.147.679.053
|% -5,51
|
|TSKB
|1,29
|319.728.967
|% 4,03
|
|YKBNK
|2,12
|388.790.806
|% 1,92
|
|SKBNK
|1,17
|145.686.133
|% 1,74
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|KRDMD
|8,26
|742.093.437
|% -0,24
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|13:57
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|8,2789
|8,2811
|% 0,14
|
|Euro
|10,0026
|10,0069
|% 0,02
|
|Sterlin
|11,4911
|11,5487
|% 0,33
|
|Frank
|9,0762
|9,1308
|% 0,01
|
|Riyal
|2,2018
|2,2128
|% 0,17
|
|13:57
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.820
|1.820
|5,16
|
|Altın Gr.
|484
|485
|1,99
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|27,33
|27,37
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|7,27
|7,29
|0,02
|
|B. Petrol
|68,06
|68,06
|-0,03
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