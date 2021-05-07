ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
07.05.2021 12:32
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Katılımcılara Duyuru Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/935203
BIST
13:491.435
En Yüksek
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485,95
En Düşük
481,31
BIST En Aktif Hisseler13:49
|IHGZT
|1,43
|7.156.498
|% 10,00
|
|AYES
|22,00
|893.288
|% 10,00
|
|AYCES
|80,65
|1.479.973
|% 9,73
|
|TGSAS
|13,82
|3.683.721
|% 9,60
|
|IDEAS
|74,40
|1.311.303
|% 9,57
|
|VAKFN
|15,54
|4.795.473
|% -9,97
|
|ORMA
|32,50
|345.055
|% -8,45
|
|ITTFH
|1,92
|63.227.195
|% -7,69
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|AKSA
|16,06
|65.580.017
|% -6,46
|
|AYEN
|6,58
|73.248.732
|% -5,60
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|PETKM
|6,55
|4.030.435.112
|% -5,07
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|KOZAL
|128,90
|1.249.050.486
|% 5,22
|
|GARAN
|7,60
|920.813.193
|% 2,84
|
|KRDMD
|8,28
|731.161.312
|% 0,00
|
|TUPRS
|95,75
|650.622.448
|% 4,42
|
|PETKM
|6,55
|4.030.435.112
|% -5,07
|
|TSKB
|1,30
|319.132.100
|% 4,84
|
|YKBNK
|2,12
|388.010.870
|% 1,92
|
|SKBNK
|1,17
|145.536.695
|% 1,74
|
|GARAN
|7,60
|920.813.193
|% 2,84
|
|13:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2776
|8,2802
|% 0,13
|
|Euro
|9,9983
|10,0045
|% 0,00
|
|Sterlin
|11,4861
|11,5437
|% 0,29
|
|Frank
|9,0740
|9,1286
|% -0,01
|
|Riyal
|2,2005
|2,2115
|% 0,11
|
|13:49
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.821
|1.821
|5,85
|
|Altın Gr.
|484
|484
|1,93
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|27,33
|27,36
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|7,28
|7,29
|0,03
|
|B. Petrol
|68,21
|68,21
|0,12
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