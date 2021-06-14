ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
14.06.2021 09:00
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Tanıtım Formu Tadil Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942067
BIST
10:181.466
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 4,99
|Açılış
|: 1.467
|
|Önceki Kapanış
|: 1.461
|
1.469
En Düşük
1.464
10:188,3410
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -0,0532
|Açılış
|: 8,3850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3900
|
8,3938
En Düşük
8,3031
10:1810,1129
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -0,0503
|Açılış
|: 10,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1500
|
10,1706
En Düşük
10,0527
10:18498,08
En Yüksek
|Değişim
|: -1,71%
|| -8,68
|Açılış
|: 498,03
|
|Önceki Kapanış
|: 506,76
|
506,82
En Düşük
496,61
BIST En Aktif Hisseler10:18
|OYYAT
|24,78
|33.032.607
|% 9,94
|
|MERIT
|22,58
|121.390
|% 9,91
|
|VAKKO
|13,51
|14.671.813
|% 8,08
|
|BERA
|28,86
|17.021.026
|% 6,81
|
|EUKYO
|6,25
|892.927
|% 6,66
|
|YESIL
|2,85
|2.547.544
|% -9,81
|
|TKURU
|142,60
|458.461
|% -9,58
|
|MZHLD
|48,00
|142.619
|% -4,19
|
|COSMO
|9,02
|72.340
|% -3,94
|
|QNBFL
|88,60
|46.249
|% -3,80
|
|THYAO
|14,66
|222.843.775
|% 0,48
|
|GARAN
|8,47
|172.481.025
|% 0,12
|
|YKBNK
|2,26
|129.784.006
|% -0,44
|
|EKGYO
|2,23
|96.021.163
|% 0,45
|
|HALKB
|5,12
|93.296.214
|% 1,99
|
|YKBNK
|2,26
|129.784.006
|% -0,44
|
|EKGYO
|2,23
|96.021.163
|% 0,45
|
|TSKB
|1,41
|36.925.633
|% 0,71
|
|GARAN
|8,47
|172.481.025
|% 0,12
|
|VAKBN
|3,73
|75.509.943
|% 0,54
|
|10:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3397
|8,3410
|% -0,63
|
|Euro
|10,1043
|10,1129
|% -0,49
|
|Sterlin
|11,7246
|11,7834
|% -0,70
|
|Frank
|9,2303
|9,2859
|% -0,86
|
|Riyal
|2,2162
|2,2274
|% -0,68
|
|10:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.859
|1.859
|-18,29
|
|Altın Gr.
|498
|498
|-9,05
|
|Cumhuriyet
|3.355
|3.406
|-13,00
|
|Tam
|3.339
|3.421
|-53,01
|
|Yarım
|1.614
|1.655
|-25,64
|
|Çeyrek
|809
|828
|-12,82
|
|Gümüş.Ons
|27,76
|27,79
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|7,43
|7,44
|-0,10
|
|B. Petrol
|73,16
|73,16
|0,47
|
Seans Raporu
10:18
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10:28
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Endeks 1, 464 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 25 üstünde . İşlem hacmi 1, 555.00 milyon TL de