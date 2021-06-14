ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
14.06.2021 09:13
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Katılımcılara Duyuru Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942075
BIST
10:321.461
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,43
|Açılış
|: 1.467
|
|Önceki Kapanış
|: 1.461
|
1.469
En Düşük
1.461
10:328,3371
En Yüksek
|Değişim
|: -0,68%
|| -0,0571
|Açılış
|: 8,3850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3900
|
8,3938
En Düşük
8,3031
10:3210,1099
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -0,0533
|Açılış
|: 10,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1500
|
10,1706
En Düşük
10,0527
10:32498,26
En Yüksek
|Değişim
|: -1,68%
|| -8,50
|Açılış
|: 498,26
|
|Önceki Kapanış
|: 506,76
|
506,82
En Düşük
496,61
BIST En Aktif Hisseler10:32
|OYYAT
|24,78
|39.974.328
|% 9,94
|
|MERIT
|22,58
|121.390
|% 9,91
|
|KRGYO
|5,30
|6.496.030
|% 6,85
|
|VAKKO
|13,33
|18.469.378
|% 6,64
|
|EUKYO
|6,20
|1.151.049
|% 5,80
|
|TKURU
|142,00
|1.210.882
|% -9,96
|
|YESIL
|2,85
|2.795.220
|% -9,81
|
|RODRG
|16,25
|306.194
|% -4,41
|
|COSMO
|9,02
|72.340
|% -3,94
|
|IHGZT
|1,01
|1.724.865
|% -3,81
|
|THYAO
|14,60
|317.017.027
|% 0,07
|
|GARAN
|8,46
|232.775.468
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,25
|194.316.704
|% -0,88
|
|EKGYO
|2,21
|131.351.917
|% -0,45
|
|HALKB
|5,12
|112.933.552
|% 1,99
|
|YKBNK
|2,25
|194.316.704
|% -0,88
|
|EKGYO
|2,21
|131.351.917
|% -0,45
|
|TSKB
|1,40
|46.704.154
|% 0,00
|
|GARAN
|8,46
|232.775.468
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,15
|28.310.744
|% 0,88
|
|10:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3359
|8,3371
|% -0,68
|
|Euro
|10,1004
|10,1099
|% -0,52
|
|Sterlin
|11,7288
|11,7876
|% -0,67
|
|Frank
|9,2404
|9,2960
|% -0,75
|
|Riyal
|2,2177
|2,2288
|% -0,62
|
|10:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.858
|1.858
|-19,78
|
|Altın Gr.
|498
|498
|-8,70
|
|Cumhuriyet
|3.355
|3.406
|-13,00
|
|Tam
|3.339
|3.421
|-53,01
|
|Yarım
|1.614
|1.655
|-25,64
|
|Çeyrek
|809
|828
|-12,82
|
|Gümüş.Ons
|27,71
|27,74
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|7,44
|7,45
|-0,10
|
|B. Petrol
|73,38
|73,38
|0,69
|