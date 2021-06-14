ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
14.06.2021 09:14
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Katılımcılara Duyuru Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942082
BIST
10:321.461
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,43
|Açılış
|: 1.467
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|Önceki Kapanış
|: 1.461
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1.469
En Düşük
1.461
10:328,3371
En Yüksek
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|Önceki Kapanış
|: 8,3900
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8,3938
En Düşük
8,3031
10:3210,1099
En Yüksek
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|: -0,52%
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|Önceki Kapanış
|: 10,1500
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En Düşük
10,0527
10:32498,26
En Yüksek
|Değişim
|: -1,68%
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|Açılış
|: 498,26
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|Önceki Kapanış
|: 506,76
|
506,82
En Düşük
496,61
BIST En Aktif Hisseler10:32
|OYYAT
|24,78
|40.161.392
|% 9,94
|
|MERIT
|22,58
|121.390
|% 9,91
|
|KRGYO
|5,34
|6.735.468
|% 7,66
|
|VAKKO
|13,30
|18.779.708
|% 6,40
|
|EUKYO
|6,21
|1.151.440
|% 5,97
|
|TKURU
|142,00
|1.227.496
|% -9,96
|
|YESIL
|2,85
|2.808.954
|% -9,81
|
|RODRG
|16,25
|322.918
|% -4,41
|
|COSMO
|9,02
|72.340
|% -3,94
|
|IHGZT
|1,01
|1.781.688
|% -3,81
|
|THYAO
|14,61
|318.335.521
|% 0,14
|
|GARAN
|8,45
|233.605.328
|% -0,12
|
|YKBNK
|2,26
|194.485.816
|% -0,44
|
|EKGYO
|2,20
|132.919.333
|% -0,90
|
|HALKB
|5,11
|113.838.254
|% 1,79
|
|YKBNK
|2,26
|194.485.816
|% -0,44
|
|EKGYO
|2,20
|132.919.333
|% -0,90
|
|TSKB
|1,40
|46.828.878
|% 0,00
|
|GARAN
|8,45
|233.605.328
|% -0,12
|
|SKBNK
|1,14
|28.432.418
|% 0,00
|
|10:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3359
|8,3371
|% -0,68
|
|Euro
|10,1004
|10,1099
|% -0,52
|
|Sterlin
|11,7259
|11,7847
|% -0,69
|
|Frank
|9,2418
|9,2975
|% -0,74
|
|Riyal
|2,2173
|2,2284
|% -0,64
|
|10:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.857
|1.857
|-20,57
|
|Altın Gr.
|497
|497
|-9,28
|
|Cumhuriyet
|3.355
|3.406
|-13,00
|
|Tam
|3.339
|3.421
|-53,01
|
|Yarım
|1.614
|1.655
|-25,64
|
|Çeyrek
|809
|828
|-12,82
|
|Gümüş.Ons
|27,74
|27,77
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|7,43
|7,44
|-0,10
|
|B. Petrol
|73,32
|73,32
|0,63
|